We Wrocławiu będzie jak w Stambule, Barcelonie i we Florencji. Na razie, jeśli chodzi o kosze na śmieci...

To metalowe kosze ze stabilizatorami. Wrocław chce takimi pojemnikami (lub podobnymi, ale wykonanymi z metalu i również na szynach) zastąpić dotychczasowe plastikowe.

- Pojemniki mają dużą objętość, np. jeden pojemnik mieści tyle, ile trzy standardowe plastikowe pojemniki 1100 l. Są wykonane z galwanizowanej stali pokrytej farbą antygraffiti i ustawione na metalowej belce, która praktycznie uniemożliwia ich przewrócenie czy przesunięcie - mówi Marcin Saluk z firmy Hewea, polskiego dystrybutora tego typu pojemników. - Ich trwałość jest kilkakrotnie wyższa niż plastikowych pojemników. Można w nich instalować elektroniczne zamki ograniczając możliwość wrzucenia odpadów, np. tylko dla mieszkańców danego osiedla.

Metalowe pojemniki na śmieci, które pilotażowo pojawią się na wybranych ulicach Wrocławia, zostały już wypróbowane w wielu miastach Europy. Sprawdzają się m.in. w Mediolanie, Florencji, Weronie, Barcelonie, Madrycie, Stambule, Kijowie oraz we Lwowie.

Metalowe kosze ze stabilizatorem opróżnia śmieciarka, obsługiwana tylko przez jedną osobę – kierowcę. Jeden ruch joystickiem powoduje wysunięcie się ramienia automatycznego manipulatora, przeniesienie kontenera i wysypanie odpadów do śmieciarki. Cały cykl pracy trwa nie więcej niż 90 sekund. Tymczasem dzisiaj do opróżniania pojemników wykorzystuje się zwykle dwu- lub trzyosiowy samochód z żurawiem i klasyczną śmieciarką. Proces odbioru odpadów obsługują trzy osoby. Kierowca steruje urządzeniem, a pomocnicy zaczepiają hak i nakierowują pojemnik do komory. Przy większej ilości pojemników odebranie odpadów z jednego miejsca zajmuje co najmniej 10 minut.

- Kolejnym krokiem mogłaby być instalacja pojemników podziemnych i półpodziemnych, które można opróżniać tym samym pojazdem - dodaje Marcin Saluk.

Miasto pilotażowo chce wprowadzić nowe pojemniki na odpady jeszcze w tym roku. Mają być wykonane z metalu. Według przedstawicieli spółki Ekosystem dzięki temu kosze staną się szczuroodporne i nie będą ich niszczyć wandale. Takiego rozwiązania nie wprowadziło jeszcze żadne miasto w Polsce.