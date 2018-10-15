WBO 2018 - zobacz wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie
7 - ZIELONA ROWEROWO-PIESZA OBWODNICA WROCŁAWIA; ETAP III – POPOWICE – SZCZEPIN - MUCHOBÓR MAŁY – GAJOWICE – GRABISZYNEK - GRABISZYN - BOREK – KRZYKI - WOJSZYCE – GAJ – JAGODNO – TARNOGAJ
4 - ROWEROWY WROCŁAW
416 - ZIELEŃ TO ŻYCIE – PARKI KIESZONKOWE, NASADZENIA I ZIELONE ZAKĄTKI W CAŁYM MIEŚCIE
28 - TOALETY W PARKACH I TERENACH REKREACYJNYCH WE WROCŁAWIU - ETAP 2, KOLEJNE INSTALACJE
Projekty zabytkowe
413 - SZLAKIEM HERBÓW WROCŁAWIA - RENOWACJA ZABYTKOWYCH HERBÓW MIASTA NA WROCŁAWSKICH ELEWACJACH
641 - ODNÓWMY MOZAIKOWE KWIETNIKI!
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PROJEKTY REJONOWE
Rejon nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
616 - DRZEWA DLA WROCŁAWIA – NASADZENIA NA TERENACH ZABYTKOWYCH I W ŚRÓDMIEŚCIU
206 - SKWER DLA SENIORA I JUNIORA - REWITALIZACJA CZĘŚCI SKWERU LUDZI ZE ZNAKIEM "P" - M.IN. BUDOWA STOLIKÓW SZACHOWYCH, SIŁOWNI DLA OSÓB STARSZYCH I MŁODZIEŻY, UZUPEŁNIENIE ŁAWEK.
175 - DROGI ROWEROWE NA SĄDOWEJ - ETAP I
Rejon nr 2 (Karłowice-Różanka, Kleczków)
22 - PARK KARŁOWICE - EDUKACYJNA INSTALACJA Z PIASKIEM I WODĄ ORAZ SIŁOWNIA NA WOLNYM POWIETRZU NA SKWERZE PRZY WSO
239 - HISTORYCZNA ŚCIEŻKA ZDROWIA W PARKU IM. JANA KASPROWICZA NA KARŁOWICACH - ETAP I
27 - BRODZIK KARŁOWICE - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ UL. KASPROWICZA NA WYSOKOŚCI BRODZIKA
Rejon nr 3 (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
460 - PARK KOLUMBA
366 - OŚWIETLENIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA BISKUPINIE, SĘPOLNIE I BARTOSZOWICACH.
146 - PIELĘGNACJA STARSZYCH DRZEW NA TERENACH ZIELENI PRZYULICZNEJ NA SKWERACH I W PARKACH NA OSIEDLACH BISKUPIN, DĄBIE, BARTOSZOWICE, SĘPOLNO, ZACISZE, ZALESIE, SZCZYTNIKI
Rejon nr 4 (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
15 - CHODNIK PRZY UL. TYMIANKOWEJ
328 - SOŁTYSOWICE - ROZBUDOWA PLACU ZABAW
191 - POŚWIĘTNE - SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Rejon nr 5 (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
360 - PARK&SPORT NA ZAKRZOWIE - ROZBUDOWA PARKU JEDNOŚCI I WROCŁAWSKIEJ ARENY SPORTU NA TERENIE DAWNEGO STADIONU POLARU
Rejon nr 6 (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
334 - PODWÓRKO IM. WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW - REPLAY
Rejon nr 7 (Huby, Gaj, Tarnogaj)
8- PARK TARNOGAJSKI - ETAP 3 - KOŃCZYMY!
Rejon nr 8 (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
91- PARK WOJSZYCE - ETAP 2
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Rejon nr 9 (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
244 - BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z BOISKIEM DO KOSZYKÓWKI
Rejon nr 10 (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
406- POWIĘKSZMY PARK KLECIŃSKI
Rejon nr 11 (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
405 - 113 NA SPORTOWO
Rejon nr 12 (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
354 - SPORTOWO NA SZYBOWCOWEJ I ZABAWNIE NA HYNKA
Rejon nr 13 (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
26 - PLAŻA NA ŻENIKACH
Rejon nr 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
294 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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