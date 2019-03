Ważni goście w bajce Jasia i Małgosi

Cały dzień przedszkolaków wypełniony jest dodatkowymi zajęciami takimi jak nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne. Zajęcia fitness z instruktorką Zumby to nie jedyne wyzwanie postawione przed maluchami, z którym poradziły sobie wyśmienicie. Wycieczka do miejscowej biblioteki, poznawanie ojczystego języka lub kultowych bajek polskich to fantastyczna rozrywka dla żądnych wiedzy odkrywców. Każdy dzień wypełniony jest nowymi wyzwaniami – na Dzień Babci i Dziadka przebierają się w stroje galowe by opowiedzieć swoim najbliższym o tym, jacy są dla nich ważni. W trakcie karnawału wraz ze swoimi rodzicami szykują kolorowe przebrania w których potem bawią się i tańczą.

Młodzi odkrywcy znajdują sporo czasu na zabawę oraz ulubione przysmaki, jednak nawet wtedy biorą udział w ciekawych wydarzeniach i pomagają innym. W Tłusty Czwartek przedszkolaki wzięły udział w akcji charytatywnej "Pączki do rączki" na rzecz chorych dzieci. Na sali sportowej wzięli udział w turnieju “Pomagamy na sportowo” gdzie dali prawdziwy pokaz siły i zwinności. Dbają nie tylko o swoich rówieśników ale także o tych, o których często zapominamy a którzy są wśród nas - małych zwierzątkach miejskich. Po powrocie do przedszkola zgłębiają magię nowoczesnej edukacji podczas zabaw z robotem Photon i już dziś poznają tajniki programowania.

Oprócz spotkań z rodzicami dzieci mają szanse poznać wiele ciekawych osób - jedną z ogromnych atrakcji było dla nich spotkanie z sokolnikiem i jego sokołem, który cierpliwie prezentował swoje wdzięki. Równie ciekawe było spotkanie z policjantką, która opowiadała o bezpieczeństwie, jednocześnie odpowiadając na pytania chłopców o wozy policyjne i o to, czy zawsze chciała być Policjantką. Dzieci odwiedzili także górnicy, którzy mówili o swojej często niebezpiecznej pracy. Maluchy uzbrojone w nową wiedzę wykorzystują ja potem podczas kolejnych zajęć - wychodząc na spacer i przechodząc przez jezdnię czy piekąc zdrowe pierniczki na wigilię.

W Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Górze jest naprawdę bajkowo jak sama nazwa wskazuje. Dzieci bawią się ucząc, i uczą się bawiąc. Ich dzień przepełniony jest atrakcjami, dzięki którymi nigdy się nie nudzą. Każdy kto zajrzy do Przedszkola im. Jasia i Małgosi poczuje się jak w bajce.