Warsztaty dla dzieci ze scrapbookingu, czyli sztuki tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami

- Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci ze scrapbookingu. Dzieci będą miały do dyspozycji aparaty instax, zapewniamy również wszelkie materiały do tworzenia albumów. Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa, jest podpisanie zgody na publikacje wizerunku dziecka w celach promocyjnych Studio13 - informują organizatorzy. Kiedy? 20 października, sobota, od godz 11:00 do 13:00. Gdzie? Studio13 Wonder Photo Shop, ul. Pionierów 7/16,Wrocław

facebook/Studio13 Wonder Photo Shop