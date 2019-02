Wałbrzych: Wielkie koszykarskie derby. Górnik Trans.eu pokonał FutureNet Śląsk Wrocław 75:72 [ZDJĘCIA ]

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wygrali wielkie derby I ligi. Ekipa z Wałbrzycha pokonała, w wypełnionej niemal po brzegi hali Aqua Zdroju (okolo 2 tysięcy osób), 75:72 FutureNet Śląsk Wrocław.

Zespoł z Wrocławia jest liderem tabeli, ale starcie zaczęło się od prowdzenia 5:0 zajmującego 9. miejsce w stawce Górnika Trans.eu. Wałbrzyszanie wygrali pierwszą kwartę 18:12. W drugiej odsłonie goście wyszli przez moment na prowadzenie 23:22 i 26:25, ale końcówka tej części spotkania należała do walczących ambitnie gospodarzy i schodzili oni na długą przerwę prowadząc 34:30.

Po zmianie stron przewaga podopiecznych trenera Marcina Radomskiego jeszcze rosła i wynosiła już nawet 12 punktów (na 4,23 min. przed końcem III kwarty, po trafieniu Marcina Wróbla było 48:36). Ostatecznie na ostatnie 10 minut meczu zespoły wychodziły przy prowadzeniu Górnika 59:49.

Szybko okazało się jednak, ze to nie koniec emocji. Nieźle spisywał się zwłaszcza Norbert Kulon i FutureNet Śląsk doprowadził do wyrównania 63:63 Później było jeszcze 66:66, 68:68, 70:70 i 72:72. Wałbrzyszanie nie pozwalali gościon uciec głównie za sprawą Bartłomieja Ratajczaka i Piotra Niedźwiedzkiego. Pomagał też ogłuszający doping publiczności. Dwa, trafione rzuty wolne Jakuba Dera, na 45 sek ,przed końcem spotkania okazały się ostatnimi punktami w tym meczu.

Górnik Trans.eu Wałbrzych:FutureNet Śląsk Wrocław 75:72 (18:12, 16:18, 25:19, 16:23)

Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 20, Ratajczak 15, Der 11, Kruszczyński 9, Małecki 7, Wróbel 6, Spała 5, Durski 2, Krzywdziński 0.

FutureNet Śląsk: Skibniewski 16, Kulon 15, Dziewa 14, Musiał 9, Żeleźniak 6, Tomczak 6, Leńczuk 3, Pietras 2, Jarmakowicz 1, Jakóbczyk 0, Michałek 0.