Wałbrzych: Miał tu być „złoty pociąg”, a na razie jest stary wodociąg (ZDJĘCIA)

Dlaczego właśnie tam? Jeżeli istnieje tunel łączący wspomnianą linię kolejową z podziemiami zamku Książ, to musi on posiadać szyb lub szyby wentylacyjne i przebiegać mniej więcej w miejscu prowadzonych obecnie wykopalisk. Jest tam głębokie pionowe wyrobisko. Wielu twierdzi, że to stara zasypana studnia. Są jednak zwolennicy teorii, że to szyb wentylacyjny. Ekipa Piotra Kopra oczyściła wyrobisko do głębokości około 14 metrów i nie znalazła na razie dowodów przemawiających za teorią o szybie wentylacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nie dokonała żadnych historycznych odkryć.

– W urobku wydobytym ze studni natrafiono na fragmenty kafli ceramicznych oraz drewnianą rurę wodociągową – mówi Marek Kowalski, archeolog z wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. – Rur wodociągowych drążonych w pniach dębu i łączonych ołowiem, a później innymi metalami, używano od końca XV do XIX w.

Marek Kowalski dodaje, że zalecił poszukiwaczom, by fragment wykopanej rury przesłali lub zawieźli do prof. Marka Krąpca z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się on m.in. w określaniu kiedy drzewo użyte do wykonania rury tego typu zostało ścięte. Wstępne ustalenia wskazują na to, że rura wydobyta z zasypanej studni w Książu, pochodzi z XVIII lub XIX w. Świadczy o tym zastosowanie w niej ciekawego rozwiązania technicznego - zaworów zwrotnych.

– Dobrze zachowany zawór zwrotny wskazuje, że w studni była zastosowana pompa podciśnieniowa. Jej zastosowanie powodowało, że woda zaciągnięta do rury nie spływała później na dno studni, tylko pozostawała na pewnym poziomie i łatwiej ją było czerpać – wyjaśnia archeolog Marek Kowalski.

Co się stanie z odkopaną drewnianą rurą wodociągową? Prawdopodobnie wzbogaci zbiory muzealne np. Starej Kopalni w Wałbrzychu. Posiada ona zresztą już w swoich zbiorach takie znaleziska, m.in. fragment dawnego, drewnianego wodociągu miejskiego, który został odkopany w trakcie przebudowy Rynku. Na razie odkopana rura zostanie szczelnie owinięta, by nie doprowadzić do jej wyschnięcia, a następnie rozsypania. Jeżeli nie znajdzie się placówka muzealna zainteresowana jej przejęciem, zostanie ponownie zakopana.

Prace poszukiwawcze zespołu Piotra Kopra przy studni na łące w Książu są najbardziej zaawansowanymi, ale nie pierwszymi w tym miejscu. Już na początku lat 80. miejsce to znalazło się w kręgu zainteresowań znanego i cenionego badacza tajemnic Wałbrzycha - Tadeusza Słowikowskiego. Dotarł wówczas nawet do dokumentów dotyczących tego miejsca, które znajdowały się w archiwum Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu.

– Mapy, na których zaznaczono studnię nie były związane z kopalniami i obiektami wojskowymi, dlatego pozwolono mi je skopiować – mówi Tadeusz Słowikowski. – Zacząłem nawet tam kopać, ale natrafiłem tylko na duże cegły, a pod nimi kamienie. Piotr Koper dowiedział się o tej studni ode mnie. Odległość od linii kolejowej do zamku Książ, to ponad 2 km, więc jeśli jest tunel kolejowy, to musi być też szyb wentylacyjny. Mam wytypowane jeszcze dwa inne miejsca, ale na razie ich nie ujawnię.