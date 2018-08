Oficjalne otwarcie podziemnej trasy turystycznej w zamku Książ zostało zaplanowane na połowę października. Obecnie prowadzone są prace budowlane zarówno przy infrastrukturze naziemnej, jak również podziemnej obiektu.

Prace związane z budową podziemnej trasy turystycznej pod zamkiem Książ ruszyły pod koniec marca 2018 r. W związku z brakiem porozumienia pomiędzy gminą Wałbrzych i Lasami Państwowymi, w sprawie budowy schodów z Tarasu Północnego zamku do istniejącego wejścia do podziemi (inwestycja miała być realizowana w obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego - dop. red.), pod jęto decyzję o budowie alternatywnego wejścia i wyjścia z podziemi. W pobliżu muru oporowego, od strony Tarasu Północnego zostały wydrążone dwa szyby. Jednym turyści będą schodzić, a drugim wychodzić z podziemi.Umowa w sprawie budowy podziemnej trasy turystycznej pod zamkiem Książ, została podpisana 27 lutego 2018 roku pomiędzy Anną Żabską, prezes gminnej spółki Zamek Książ w Wałbrzychu i Tomaszem Krzysztofem Olszówką, wiceprezesem TWS GB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Oferta wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu opiewa na nieco ponad 3,5 mln zł (brutto). Po konsultacjach z władzami Wałbrzycha oraz radą nadzorczą spółki, zapadła decyzja o zwiększeniu środków na realizację tego zadania. Dzięki temu dopiero za piątym razem udało się rozstrzygnąć przetarg.W kwietniu 2017 roku na wniosek konserwatora zabytków kierownictwo Książa zleciło ekspertom z Politechniki Wrocławskiej wykonanie odwiertów w podziemiach. Przygotowana ekspertyza wykluczyła, by drążenie szybów w skale obok obiektu zagrażało konstrukcji zamku. Konserwator wyraził wówczas również zgodę na stosowanie przez ekipę drążącą szyby metody mikro wybuchów. Metoda ta znacznie przyspieszyła proces urabiania twardej skały, na które zbudowany został zamek Książ.