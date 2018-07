Podpowiadamy, gdzie szukać ofert pracy, by zarobić nie tylko na wakacje i publikujemy adresy placówek Ochotniczego Hufca Pracy na Dolnym Śląsku.

Pracę dla młodych ludzi pomoże znaleźć Młodzieżowe Centrum Kariery, które funkcjonuje w ramach Ochotniczego Hufca Pracy. W Głogowie takie biuro pośrednictwa pracy znajduje się przy ul. Jedności Robotniczej 38 (w budynku warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych).- Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 16 do 25 lat - informuje Monika Szwed - Zyśk, pośrednik pracy w MCK w Głogowie. - Należy wypełnić u nas ankietę, a gdy dostaniemy oferty pracy odpowiadające umiejętnościom i predyspozycjom to dzwonimy do tych osób. Otrzymujemy najczęściej oferty krótkoterminowe, do pracy w magazynach, przy roznoszeniu ulotek lub przy układaniu towaru. Oczywiście na terenie Głogowa, choć nie tylko.Minimalna stawka, jaką płacą pracodawcy wynosi 13 zł brutto.Oferty wakacyjnej pracy będzie można szukać w tym roku również na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Przykładowo głogowski PUP lada dzień podpisze porozumienie z jednym z z portali specjalizującym się w różnych, również tych krótkoterminowych propozycjach pracy na terenie miasta. Na stronie PUP można także znaleźć również wiele zagranicznych ofert, m.in. przy zbiorze owoców.Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Jeleniej GórzeKierownik MBP - Olga Jabłonkoul. Wiejska 2958-506 Jelenia Góratel. 75 / 645 77 37,e-mail: mbp.jeleniagora@ohp.plMłodzieżowe Biuro Pracy OHP w LegnicyKierownik MBP - Małgorzata Derkaczul. Żeglarska 1459-220 Legnicatel. 76 / 862 47 37e-mail: mbp.legnica@ohp.plMłodzieżowe Biuro Pracy OHP w WałbrzychuKierownik MBP - Zbigniew Durajal. Wyzwolenia 3858-300 Wałbrzychtel. 74 / 666 08 81, fax 665 39 51e-mail: mbp.walbrzych@ohp.plMłodzieżowe Biuro Pracy OHP we WrocławiuKierownik MBP - Katarzyna Kajdanul. Wybrzeże. J. Słowackiego 950-413 Wrocławtel. 71 / 343 34 11e-mail: mbp.wroclaw@ohp.pl1.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Oleśnicyul. Zamkowa 456-400 Oleśnicatel. 71 / 314 20 12 w.30e-mail: mck.olesnica@ohp.pl2.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Dzierżoniowieul. Świdnicka 3858-200 Dzierżoniówtel. 74 / 646 45 69e-mail: mck.dzierzoniow@ohp.pl3.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bystrzycy Kłodzkiejul. Sienkiewicza 857-500 Bystrzyca Kłodzkatel. 74 / 665 17 83e-mail: mck.bystrzycaklodzka@ohp.pl4.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jelczu - Laskowicachul.Techników 1255-220 Jelcz-Laskowicetel. 71 / 318 80 15e-mail: mck.jelcz-laskowice@ohp.pl5.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnymul. Zwycięstwa 356-120 Brzeg Dolnytel. 71 / 384 34 85; fax. 71 / 725 91 19e-mail: mck.brzegdolny@ohp.pldoradca.brzegdolny@ohp.plposrednik.brzegdolny@ohp.pl6.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcuul. Tysiąclecia 5159-700 Bolesławiectel. 75 / 732 29 92e-mail: mck.boleslawiec@ohp.pldoradca.boleslawiec@ohp.plpośrednik.boleslwiec@ohp.pl7.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarachul. Szkolna 258-530 Kowarytel. 506 583 328, 667 025 165e-mail: mck.kowary@ohp.pldoradca.kowary@ohp.plrozwojzawodowy.kowary@ohp.pl8.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskichul. Rynek 5557-200 Ząbkowice Śląskietel. 74 / 815 12 20e-mail: mck.zabkowiceslaskie@ohp.pl9.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ziębicachpl. Strażacki 857-220 Ziębicetel. 74 / 816 12 04e-mail: mck.ziebice@ohp.pl10.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaworzeul. Wiejska 559-400 Jawortel. 76 854 83 74e-mail: mck.jawor@ohp.pl11.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Górzeul. Armii Polskiej 856-200 Góratel. 65 / 543 13 01e-mail: mck.gora@ohp.pldoradca.gora@ohp.plrozwojzawodowy.gora@ohp.pl12.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Miliczuul. ks.E.Waresiaka 756-300 Milicztel. 71 384 34 05e-mail: mck.milicz@ohp.pldoradca.milicz@ohp.plrozwojzawodowy.milicz@ohp.pl13.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniuul. Armii Krajowej 3059-800 Lubańe-mail: mck.luban@ohp.pldoradca.luban@ohp.plposrednik.luban@ohp.pl14.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Strzegomiuul. Kościuszki 258-150 Strzegomtel.74 / 649 19 89e-mail: mck.strzegom@ohp.pl15.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicachul. Świdnicka 758-160 Świebodzicetel. 74 664 76 55e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl16. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Środzie ŚląskiejUl.Kilińskiego 3055-300 Środa ŚląskaTel. 71 317 62 75e-mail: mck.srodaslaska@ohp.pl17. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w BielawieUl.Wolności 10958-260 BielawaTel. 74 665 17 84e-mail: mck.bielawa@ohp.pl18. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w StrzelinieUl. Dzierżoniowska 357-100 StrzelinTel. 71 798 08 43, rozwójzawodowy.strzelin@ohp.pl71 321 06 24, pośrednik.strzelin@ohp.pl19. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w GłogowieUl.Jedności Robotniczej 3867-200 GłogówTel. 76 833 15 38. doradca.glogow@ohp.plmck.glogow@ohp.pl20. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w WołowieUl.Kościuszki 2756-100 WołówTel. 574 577 351 , doradca.wolow@ohp.pl71 319 87 00 , rozwojzawodowy.wolow@ohp.plAl.Niepodległości 956-100 WołówTel. 507 719 555e-mail: mck.wolow@ohp.pl21. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w ZgorzelcuUl.Warszawska 159-900 ZgorzelecTel. 75 641 25 40e-mail: mck.zgorzelec@ohp.pl22. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Boguszowie-GorcachPl.Odrodzenia 858-370 Boguszów-GorceTel. 74 844 81 77e-mail: mck.boguszowgorce@ohp.pl23. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w KłodzkuUl.Wyspiańskiego 4457-300 KłodzkoTel. 74 647 00 57e-mail: mck.klodzko@ohp.pl24. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowej RudzieUl.Piłsudskiego 1457-400 Nowa RudaTel. 74 873 50 62e-mail: mck.nowaruda@ohp.pl25. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świdnicyul.Długa 33 lok.2858-100 ŚwidnicaTel. 74 852 04 27e-mail: mck.swidnica@ohp.pl