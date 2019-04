Wakacje w Chile - 5 miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć!

Kolorowe miasteczko!

Naszym zdaniem absolutny “must see” wyprawy do Chile. Znajduje się ono w centralnej części kraju, niedaleko Santiago czyli stolicy Chile. Valparaiso, bo tak nazywa się to niezwykłe miasteczko, posiada jeden z piękniejszych portów na świecie. Dodatkowo ma już ponad 500-letnią tradycję. Wybudowane zostało na stromym zboczu, które niemal zatapia się w oceanie. Dlaczego kolorowe miasteczko? Jego znak rozpoznawczy to żywo kolorowe zabudowania - w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim. Swoim pięknem zachwycają również niezwykle udekorowane schody, na które trafić można w niejednej chilijskiej uliczce. To wielobarwne i pełne radości miasteczko okrzyknięte zostało “perłą Pacyfiku”.

Warto również wiedzieć co nieco o Plaza Sotomayor. To centralna cześć Chile, wokół której znajduje się labirynt malutkich i krętych alejek. Widok ten naprawdę robi wrażenie, poza tym, kto z nas nie lubi wąskich klimatycznych alejek? Cechą charakterystyczną Valparaiso są wszechobecne kolejki, które pomagają w szybkim dostaniu się w górne partie miasteczka. Co ciekawe wagony również są niezwykle kolorowe, co na pewno zachęca do podróży i...poprawia nastrój! Przejazd taką kolejką to jedna z głównych atrakcji turystycznych w tym miejscu. Możecie się domyślić, że widok ze szczytu kolejki jest niezapomniany. Ocena i ukośne miasto w jednym - takie rzeczy tylko w Chile! Nie bez powodu miasto zostało w 2003 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wymarzony trekkingWielbicielom kilkudniowych wypraw polecamy udanie się na południe Chile do Parku Narodowego Torres del Paine. Na jego obszarze rozciąga się aż 250 km pieszych tras pośród malowniczych i pełnych różowych flamingów jezior, monumentalnych skalnych szczytów, lasów oraz lodowców. Nazwa parku pochodzi od trzech niezwykle charakterystycznych, niemalże pionowych, szczytów, które wznoszą się na wysokość 2200-2500 metrów. Polecamy oglądanie ich o wschodzie słońca :). Taki widok w połączeniu z lazurem otaczających je jezior zostanie wam w pamięci na zawsze.

Jeśli planujecie trekking po tych terenach, to najlepiej wybrać się tam na w okresie od grudnia do marca. Jednak nawet wtedy (jak to w górach) trzeba być przygotowany, na zmienne warunki pogodowe. Preferowane długości wędrówek to klasyczny tygodniowy trip lub słynna czterodniowa trasa “W

Wyspa Wielkanocna i tajemnicze posągi

Wyspa Wielkanocna znajduje się aż 3800 km od jego wybrzeża Chile, więc jeśli chcecie ją zobaczyć na własne oczy musicie zarezerwować sobie trochę czasu na dotarcie tam. Nie bez powodu wyspa ta nazywana jest jednym z najbardziej odizolowanych lądów na świecie. Na jej powierzchni znajduje się aż 887 ogromnych posągów, które nazywane są Moai. Charakterystyczne, duże głowy wyrzeźbione zostały w skałach wulkanicznych przez miejscowych Polinezyjczyków najprawdopodobniej na przełomie XI-XII wieku. Ich obecność skłania do wielu pytań. Czemu zostały wybudowane? Dlaczego nagle przestano je budować? W jaki sposób transportowano wielkie kamienie (niektóre ważą nawet 20 ton)? Na te i inne pytania nie ma jasnych odpowiedzi i po dziś dzień można opierać się głównie na hipotezach i spekulacjach.

Wszystkie posągi znajdują się na obszarze chronionego Parku Narodowego Rapa Nui, którego powierzchnia zajmuje prawie połowę wyspy. Na wyspę można dostać się drogą lotniczą. Z Santiago samoloty kursują codziennie, jednak lot trwa aż 5,5 godziny. Wyspę nie jest bezludna, zamieszkuje ją ok. 5 tysięcy mieszkańców, wciąż kultywujących polinezyjską kulturę.

Zobacz Santiago z innej perspektywy!

Gdy już odwiedzicie stolicę Chile, czyli Santiago (możecie zarezerwować sobie czas sprzed wylot na Wyspę Wielkanocną) warto udać się również na drugie najwyższe wzniesienie miasta – Cerro San Cristobal. Będziecie mogli zobaczyć stolicę zupełnie innej perspektywy. Ze szczytu rozciąga się przepiękny krajobraz na całe miasto, a przy dobrej pogodzie, zobaczycie również ośnieżone szczyty pobliskich Andów. Na szczyt można dostać się pieszo, samochodem, ale najbardziej polecamy – małą linową kolejkę.

Jednak sam piękny widok to nie wszystko co was czeka gdy tam dotrzecie! Na wzgórzu mieści się ogromny park Metropolitano, w którym znajduje się zoo, dwa publiczne i otwarte baseny, ogród botaniczny w stylu japońskim oraz specjalnie skonstruowany park dla najmłodszych. Jeśli planujecie wyjazd z dziećmi na pewno będą zachwycone. Dodatkowo, na szczycie znajdziecie również 22-metrowy posąg św. Marii, kaplicę, którą odwiedził Jan Paweł II oraz amfiteatr, w którym odbywają się obrządki religijne.

Najbardziej suchy obszar na kuli ziemskiej

Jak już zostało wspomniane, Chile jest połączone z niezwykle długim, oceanicznym wybrzeżem. Nie brakuje też wysokich szczytów dla miłośników trekkingu, zagadkowej wyspy dla ciekawskich, czy terenów pustynnych. W Chile znajduje się jedna z najpiękniejszych pustyń Atakama. To najprawdopodobniej najwyżej położone pustynia, które swoją scenerią zdecydowanie przebija słynną na cały świat Saharę. Pustynia ma powierzchnię 105 km2,i co ciekawe w niektórych jej rejonach stacje meteorologiczne nigdy nie zanotowały opadów!

Warto wiedzieć, że Atakama to nie tylko rozległe połacie piasku. Znajdziecie tutaj przepiękne naturalne atrakcje Chile. Dolina Valle de la Luna posiada iście księżycowy krajobraz,na południu natomiast znajduje się obszar podobny do tego spotykanego na Marsie. Jeśli kiedykolwiek widzieliście filmy z motywem lądowania na tej planecie, prawdopodobnym jest, że sceny były kręcone właśnie na chilijskiej pustyni. Jednak te kosmiczne scenerie to nie jedyne zapierające dech w piersiach widoki na na Atakamie. Obszar El Tatio (na 4200 metrach wysokości) to miejsce ok. 80 buchającymi gejzerami! Niedaleko stamtąd mieszczą się gorące źródła Termos Banos de Puritama. Często odwiedzanym miejscem jest również słone jezioro Laguna Verde. Warto jednak wiedzieć, że znajduje się ono tuż za granicą Chile - w Boliwii. Dodatkowo na terenie Chile można spotkać również inne rozległe słone jeziora, dolinę śmierci czy dolinę dinozaurów. Pustynia Atakama to niewątpliwie miejsce pełne cudów natury, mimo tego że określa się ją najbardziej suchym obszarem na kuli ziemskiej.