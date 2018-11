W weekend finał mistrzostw Polski juniorów w Lidze Futbolu Amerykańskiego

Po raz drugi w tym roku tytuł mistrza Polski zostanie nadany na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. 21 lipca puchar wznosili na nim futboliści Lowlanders Białystok, którzy w Polish Bowl XIII pokonali po zaciętym starciu 14:13 Panthers Wrocław. 11 listopada natomiast wyłonimy najlepszą w Polsce drużynę rozgrywek JLFA.

Będzie to pierwszy turniej finałowy juniorów organizowany przez Ligę Futbolu Amerykańskiego. Rywalizacja odbywa się w formule dziewięcioosobowej. O juniorskie mistrzostwo Polski walczyło w tym sezonie dziewięć klubów, podzielonych na trzy grupy. Do turnieju finałowego awansowali ich zwycięzcy, a także zespół z najlepszym bilansem, który zajął w swojej grupie drugie miejsce. Drużyną tą okazali się Angels Toruń, natomiast pierwsze miejsca w swoich dywizjach zajęli Lowlanders Białystok, Panthers Wrocław i Bielawa Owls. Ci ostatni to ubiegłoroczni mistrzowie juniorów w formule ośmioosobowej, dlatego nie bez powodu są uznawani przez kibiców za jednego z głównych faworytów do wywalczenia złota. Sowy potwierdziły to zresztą w sezonie zasadniczym, który zakończyli z najlepszym bilansem punktowym, co pozwoliło im trafić w półfinale na teoretycznie łatwiejszego przeciwnika, jakim są toruńskie Anioły. Starcie to zaplanowane jest na sobotę, 10 listopada o godzinie 12:00. O 16:00 będziemy mieli natomiast nie mniej ciekawą rywalizację, która będzie małą powtórką z Polish Bowl XIII, bowiem juniorzy Panthers Wrocław zmierzą się z Lowlanders Białystok i staną przed szansą zrewanżowania się Ludziom z Nizin za porażkę ich starszych kolegów w lipcowym finale LFA1.

Jak ma to miejsce przy każdym wydarzeniu futbolowym, również w związku z turniejem finałowym JLFA, przed Stadionem Olimpijskim zostanie zorganizowana strefa gastronomiczna, a kibice którzy zdecydują się wybrać na co najmniej jedno spotkanie rywalizacji juniorskiej będą mogli liczyć na pokazy cheerleaderek.

Termin turnieju finałowego o juniorskie mistrzostwo Polski nie jest przypadkowy. Cały tegoroczny sezon Ligi Futbolu Amerykańskiego miał niezwykle patriotyczny charakter w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – przed meczami wspólnie śpiewany był „Mazurek Dąbrowskiego”, a patronat nad wydarzeniami organizowanymi przez LFA objął Program Wieloletni Niepodległa. Szczególny wymiar będzie miał 11 listopada nie tylko mecz finałowy zaplanowany na godzinę 16:00, który wyłoni nam nowego juniorskiego mistrza Polski. Wyjątkowy będzie również pojedynek o brązowy medal. Liga Futbolu Amerykańskiego dołącza bowiem do akcji „Niepodległa do Hymnu” - inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00. Tuż po tym zabrzmi pierwszy gwizdek meczu o trzecie miejsce rozgrywek JLFA.

Przed stadionem będą sprzedawane cegiełki w cenie 10 złotych, które uprawniają do wejścia na stadion. Dochód zostanie przeznaczony na rozwój futbolu amerykańskiego w Polsce. Posiadacze ciegiełek wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Sobota, 10 listopada

12:00 Półfinał: Bielawa Owls – Angels Toruń

16:00 Półfinał: Panthers Wrocław – Lowlanders Białystok

Niedziela, 11 listopada

12:00 Mecz o trzecie miejsce

16:00 Finał