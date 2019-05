W Termach Cieplickich lato zaczyna się wcześniej!

To będzie pierwsza okazja w tym roku do zabawy i udziału w konkursach w strefie basenów zewnętrznych. Tego dnia wszystkie dzieci będą mogły wejść na termy bezpłatnie, przy czym należy pamiętać, że te do 14 roku życia muszą być w towarzystwie osoby pełnoletniej.

Kilka dni później, 11 czerwca odbędzie się III edycja akcji ,,Bezpieczne wakacje”. Będzie to idealny sposób na spotkanie edukacyjne, połączone z zabawą. Dzieci oprócz kąpieli w basenach będą miały okazję przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, udzielania pierwszej pomocy oraz wzywania służb ratunkowych.

Więcej informacji