W tę sobotę będzie można podziwiać miasto z zamkowej wieży

Nie lada atrakcja czeka na mieszkańców Oleśnicy i okolic, a także przyjezdnych turystów. Już w najbliższą sobotę (13 października) Zamek Książąt Oleśnickich zaprasza do wejścia na wieżę zamkową. Przypominamy, że na co dzień taka możliwość nie istnieje. Wejście tylko dla osób pełnoletnich, z uwagi na strome wejście na zamkową wieżę. Bilety do nabycia od dzisiaj w recepcji zamku w cenie 15 zł/os. Ilość biletów mocno ograniczona. Wejścia będą odbywać się co pół godziny w godz. 10-14:30.