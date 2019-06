W szpitalu wojskowym zamkną SOR z powodu remontu. Na jak długo?

Z powodu remontu ciężej chorych lub rannych pacjentów karetki zawiozą do innych placówek. Na SOR w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przyjmowani będą jedynie pacjenci "zieloni"

Taka sytuacja ma potrwać od 1 do 16 sierpnia. W tym czasie zostanie tam przeprowadzony remont nawierzchni głównego traktu, a także część prac związanych ze zmianą ułożenia oddziału. Naprawa podłoża została nakazana przez Państwową Inspekcję Pracy. W jej opinii obecny stan pokrycia może stanowić potencjalne zagrożenie dla pracowników szpitala.

- Nasz oddział jest bardzo nietypowy, bo mieści się w kilku pomieszczeniach. Pacjenci to osoby w stanie zagrożenia życia. Jeśli jest kilka sal, to każda z nich musi być nadzorowana przez osobny personel. Chcemy zrobić centralny punkt obserwacji pacjentów i wtedy jest szansa, że będziemy mogli ograniczyć liczbę zatrudnionego do tego celu personelu średniego, czyli ratowników i pielęgniarek - tłumaczy Sławomir Powierża, zastępca komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.