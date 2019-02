W środę 12 ulic bez prądu we Wrocławiu i pod miastem

Wyłączenia prądu będą w godzinach 7 – 16. Muszą się z nimi liczyć mieszkańcy następujących ulic:



Fabryczna: Legnicka od 102 do 114 i od 130 do 162 parzyste, Kłodnicka od 41 do 49 nieparzyste, Na Ostatnim Groszu od 16 do 22 parzyste, Żwirowa od 21 do 35 i od 2 do 36.

Krzyki: Krzycka od 23 do 43 i od 20 do 42, Letnia od 3 do 11, od 21 do 37 i od 14 do 28, Zimowa, Jesienna od 15 do 19 i od 22 do 24, Wiosenna 17, Wietrzna od 1 do 9 i od 2 do 8, Deszczowa od 1 do 11 nieparzyste.

Zacharzyce: Kościuszki dz.108/4.