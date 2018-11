W Rynku budują już choinkę. Taką samą, jak w zeszłym roku [ZDJĘCIA]

Twórca znanego kremu NIVEA związany był z Wrocławiem

Maciej Łagiewski

Co kilka sekund sprzedawane jest opakowanie z kremem NIVEA. Używa go ponad pół miliarda ludzi w 200 krajach. Bez wątpienia to najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny kosmetyk na świecie. Warto pamiętać, że jego twórca przez wiele lat związany był z Wrocławiem.