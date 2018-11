W Polsce jest coraz więcej otyłych kobiet, bo nie lubią sportu? [PRZECZYTAJ RAPORT]

Wyniki badania "Ulubione rozrywki i aktywności sportowe Polek" pokazały, że 64% pań rezygnuje z aktywności fizycznej, tylko co trzecia Polka uprawia sport. Największą popularnością wśród płci pięknej cieszy się bieganie – 34% odpowiedzi oraz fitness i siłownia - 21% odpowiedzi. Dla 18% respondentek ulubioną formą ruchu jest jazda na rowerze, dla 11% spacery i nordic walking. Najmniej popularne jest pływanie, wskazane tylko przez 7% zapytanych kobiet.

Niestety, jak wynika z deklaracji tylko 4% Polek ćwiczy codziennie, 16% kilka razy w tygodniu. Na uprawianie sportu 23% pań znajduje czas 2-3 razy w miesiącu, a 41% raz w miesiącu lub rzadziej.

Jeśli nietradycyjny sport, to co kręci Polki?

Intensywność ćwiczeń fizycznych uprawianych przez Polki nie napawa optymizmem. Za to 65% Pań zapytanych przez serwis Prezentmarzeń deklaruje, że jest zwolenniczkami aktywnej rozrywki. Co więcej, 22% respondentek deklaruje, że raz w życiu próbowała już jakiego sportu ekstremalnego, 29% jeszcze nie podejmowała takiego ryzyka, ale rozważa taką możliwość. Według 32% pań jest to zbyt niebezpieczne. Dla 17% sporty ekstremalne nie są już tajemnicą, gdyż ta grupa respondentek już więcej niż raz doświadczyła przygody z adrenaliną.

Zapytane o motywy zainteresowania sportami ekstremalnymi – 25% Polek twierdzi, że są one atrakcyjną alternatywą dla standardowych aktywności sportowych. Dla 21% to pomysł na przeżycie ekscytującej przygody, dla 20% to wyznacznik naszych czasów. W opinii 18% respondentek aktualnie panuje moda na sporty ekstremalne, 16% pań uważa że coraz więcej Polaków stać na oryginalne rozrywki.

Dlaczego Polki decydują się na sporty podwyższonego ryzyka? Co trzecia Polka wyznaje, że kręci ją chęć doświadczenia przygody i spróbowania czegoś nowego. Dla 24% kluczowa jest potrzeba poczucia wolności, a 22% stawia na chęć sprawdzenia swoich możliwości. Na adrenalinę wskazuje 13% pań, a na ryzyko tylko 6%.

Kobiety w Polsce coraz bardziej interesują się sportami ekstremalnymi – lubią czuć ekscytację, poczuć zew przygody i przypływ adrenaliny. Z naszych obserwacji wynika, że jeszcze kilka lat temu, panie głównie nabywały upominki w formie przeżyć dla swoich partnerów, aktualnie coraz częściej same chcą spróbować takich atrakcji, jak na przykład lot w tunelu aerodynamicznym czy skok ze spadochronem. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Aż 39% pań deklaruje, że w przypadku realizacji nietypowej lub ciekawej rozrywki jest gotowa skorzystać z niej poza miejscem zamieszkania. Najchętniej Polki korzystają z atrakcji w czasie wolnym z partnerem – jak deklaruje 35% z nich oraz z przyjaciółmi lub znajomymi – jak twierdzi 31%. Dla 23% towarzystwem w trakcie korzystania z różnych form rozrywki jest rodzina.

Według Polek biorących udział w badaniu, w Polsce w tym roku do najpopularniejszych rozrywek należy Escape Room – 39% odpowiedzi. Co trzecia respondentka uważa, że dużym zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy typu city break, czyli weekendowe wypady do wybranych miast, aby je zwiedzać i korzystać z lokalnych rozrywek.

Ile kosztują Polki przyjemności?

Rosnący poziom wynagrodzeń w Polsce sprawia, że Polki wydają coraz więcej na rozrywkę i aktywny wypoczynek poza domem. Dla 31% kobiet budżet, który są skłonne przeznaczyć miesięcznie na przyjemności w czasie wolnym to kwota do 100 zł, dla 39% do 300 zł, a dla 21% nawet do 500 zł. Tylko 9% zapytanych kobiet może zaszaleć i przeznaczyć powyżej 500 zł miesięcznie na przyjemności.

* Badanie w formie ankiety online przeprowadził w br. serwis Prezentmarzeń. W badaniu wzięło udział 770 respondentek.