W niedzielę zmiana rozkładu jazdy PKP. Sprawdź, co się zmieni

Korektę rozkładu jazdy muszą wziąć pod uwagę zwłaszcza dojeżdżający pociągami do pracy i szkoły. Godziny przyjazdów i odjazdów większości pociągów regionalnych i dalekobieżnych zmienią się o kilka minut. Na część pasażerów czekają jednak większe korekty.

Ze względu na prace prowadzone w okolicy Kłodzka na zmiany godzin odjazdów i przyjazdów będą musieli uważać w szczególności pasażerowie pociągów z Legnicy do Kudowy-Zdrój, Wrocławia przez Kłodzko do Międzylesia i czeskiego Lichkov oraz Wrocławia do Kudowy-Zdrój.

Ze względu na prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe w tunelu pod Sajdakiem między Głuszycą a Jedliną-Zdrój, do końca listopada pasażerowie pociągów relacji Wałbrzych Główny – Kudowa-Zdrój będą musieli przesiadać się do zastępczych autobusów. Z komunikacji zastępczej będą musieli korzystać również pasażerowie pociągów Kolei Dolnośląskich na trasie Żmigród – Rawicz.

Obie linie obsługiwane będą autobusami niskopodłogowymi, dzięki czemu możliwy będzie przewóz dużego bagażu, wózków dziecięcych i inwalidzkich oraz rowerów.

Do autobusów – choć było to wcześniej planowane – nie będą musieli przesiadać się pasażerowie pociągów z Wrocławia do Szklarskiej Poręby. Wszystko przez odwołania zapowiadanych wcześniej prac rozbiórkowych wiaduktów drogowych w Piechowicach. Zastępcza komunikacja obowiązywać będzie jedynie w przypadku dwóch popołudniowych połączeń szczytowych z Wrocławia do Wałbrzycha. Pasażerowie będą podróżować autobusami pomiędzy stacjami Jaworzyna Śląska i Wałbrzych Miasto.

Znacznie większe zmiany w rozkładzie jazdy zostaną wprowadzone w niedzielę 9 grudnia. Wtedy z torów znikną m.in. pociągi na trasie Wrocław Wojnów – Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice.