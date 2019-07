W niedzielę startuje nowe kino plenerowe we Wrocławiu

Niedzielny seans będzie pierwszym, jaki zorganizowany zostanie na Wyspie Tamka.

- Filmy wyświetlane będą co niedzielę o 21.00 do końca lata. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, to być może nawet do końca września - mówi Tomek Wódkiewicz, muzyk znany pod pseudonimem Horsy, odpowiedzialny za wydarzenia organizowane na Tamce.

Wiadomo już, że w repertuarze znajdzie się także nominowany do nagrody Satelita belgijski film "Ardeny" - opowieść o dwóch braciach, których łączy kryminalna przeszłość i miłość do jednej kobiety, a różni wszystko.

- Mamy duży ekran, o wymiarach 6 na 3 metry. Tamka jest w stanie pomieścić nawet 200 widzów, ale warto wziąć ze sobą koc albo własny leżak - dodaje Tomek Wódkiewicz.

Szczegółowy repertuar poznamy po weekendzie. Do tej pory wrocławianie mogli korzystać z kina plenerowego na Wyspie Słodowej, w Centrum Historii Zajezdnia, na plaży Prosto z mostu oraz na stadionie sportowym Sołtysowice.