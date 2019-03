W najnowszym magazynie MM Trendy znajdziesz 20% rabatu na wystawę fresków z Kaplicy Sykstyńskiej

Kto z nas nie chciałby stanąć przed pełnowymiarowymi dziełami wielkiego artysty renesansu, jakim był Michał Anioł. Teraz każdy będzie miał taką szansę i to bez konieczności wyjazdu do Watykanu. 34 freski malarza będzie można podziwiać na Ostrowie Tumskim, w kolegiacie Świętego Krzyża od 27.04.2019 roku. Repliki słynnych obrazów będą prezentowane w oryginalnym rozmiarze do 29.09.2019.

Odpowiednia aranżacja dzieł w wynajmowanych i odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach sprawia, że wielkoformatowe freski są bliżej dla odwiedzających. Dzięki temu, po raz pierwszy przez dłużą chwilę można zaobserwować każdy ich detal. Malowidła zostały odtworzone na specjalnie zaprojektowanych do tego płótnach, które konstrukcją przypominają ściany papieskiej kaplicy. Dodatkowo przez 1,5 godzinny audioprzewodnik podaje wiele wartościowych informacji oraz omawia detale dzieł Michała Anioła, co pozwala lepiej zrozumieć ich przekaz oraz znaczenie.

Od 1.04.2019 do 30.04.19 na hasło GAZETA20 kupisz bilety z rabatem 20%

Chcesz zdobyć rabat? Szukaj MM Trendy we wrocławskich restauracjach i kawiarniach, salonach samochodowych, klubach fitness, salonach fryzjerskich oraz w salonach kosmetycznych i SPA.

Miejsce wystawy: Kolegiata Świętego Krzyża

Plac Kościelny , 50-329 Wrocław

Otwarcie: od 27.04.2019 do 29.09.2019

Godziny otwarcia:

• Poniedziałek- Czwartek: od 10.00 do 19.30, ostatnie wejście o 18.30.

• Piątek- Sobota: od 10.00 do 21.00, ostatnie wejście o 20.00.

• Niedziela: od 10.00 do 19.30, ostatnie wejście o 18.30.

Więcej informacji na stronie: www.sixtinische-kapelle.com