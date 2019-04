W marcu świętowaliśmy Światowy Tydzień Jaskry – sprawdź, czy nie chorujesz!

Czym właściwie jest jaskra?

Jaskra to choroba polegająca na postępującym uszkodzeniu włókien nerwu wzrokowego. Jaskra atakuje podstępnie – pierwsze objawy mogą być przez chorego niezauważalne, co pozwala jaskrze na utajony rozwój nawet przez wiele lat. Tymczasem, pogłębiające się uszkodzenie nerwu, prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Z tego powodu jaskra zwana jest „cichym złodziejem widzenia”.

Wyróżniamy dwie podstawowe postacie jaskry – jaskrę z otwartym i jaskrę z zamykającym się kątem przesączania.

Jakie są objawy?

Objawy jaskry otwartego kąta, które odczuwa pacjent pojawiają się dopiero, gdy choroba jest bardzo zaawansowana i należy do nich widzenie zawężone (tunelowe).

Chorzy z jaskrą zamykającego się kąta mają dolegliwości bólowe związane z okresowym wysokim ciśnieniem w oku, jakie powstaje w czasie zamykania się kąta. Do takich objawów zaliczamy:

• Zaczerwienienie oczu,

• Widzenie „aureoli” wokół źródeł światła,

• Nudności i wymioty,

• Ból oka, bóle głowy

Każda postać choroby przebiega nieco inaczej, ale obie prowadzą do zaniku włókien nerwu wzrokowego i ubytków w polu widzenia, co w konsekwencji może oznaczać całkowitą utratę wzroku.

Jaskra przez dłuższy czas może nie dawać wyraźnych symptomów, dlatego nie powinniśmy czekać z jej rozpoznaniem, aż pojawią się zauważalne objawy. Ważne jest, aby odwiedzać gabinet okulistyczny regularnie – co najmniej raz w roku, a w momencie postawienia diagnozy tak często, jak zaleci lekarz.

Jaskra, a grupy ryzyka. Kogo może dotknąć choroba?

Wpływ na rozwój jaskry ma wzrost ciśnienia śródgałkowego, dlatego jego pomiar jest obowiązkowy przy każdej wizycie okulistycznej. Zdarza się jednak, że wartość ciśnienia mieści się w normie, dlatego dla właściwej diagnozy, lekarz powinien też zbadać nasz nerw wzrokowy. Poza podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej, istnieją inne czynniki ryzyka, są to m. in.:

• wiek powyżej 40 r.ż.

• jaskra w rodzinie

• towarzyszące choroby ogólnoustrojowe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca

• krótkowzroczność/ nadwzroczność

• przewlekły stres

Nie bagatelizuj jaskry

Zmian, jakie jaskra spowodowała w obrębie gałki ocznej, nie można cofnąć. Można je natomiast zatrzymać, dobierając odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Właśnie dlatego, wczesne wykrycie jaskry i rozpoczęcie leczenia jest tak ważne. Czasem wystarczą krople do oczu, innym razem konieczny jest zabieg laserowy (irydototomia laserowa, Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka- SLT) lub operacja.

Bagatelizowanie choroby, prowadzi do pogłębiania się uszkodzeń, a tym samym – do całkowitej utraty wzroku.

Światowy Tydzień Jaskry: Zbadaj się!

Międzynarodowy Tydzień Jaskry celebrowany jest corocznie już od 3 lat. W tym roku, jego obchody przypadają na dni 10-16 marca. To dobry czas, by zadbać o swój wzrok, wykonując badania, które potwierdzą lub wykluczą występowanie groźnych schorzeń. Warto pamiętać, że okresowe badania wzroku powinny dotyczyć każdej osoby – bez względu na wiek oraz stan zdrowia. Nie lekceważ żadnych nietypowych objawów związanych z widzeniem – każde odstępstwo od normy, może być zwiastunem groźnej choroby. Świętuj Światowy Tydzień Jaskry wraz z nami i już dziś zapisz się na badanie wzroku w M-Med Centrum Okulistycznym, gdzie diagnostyką jaskry i jej leczeniem zajmują się tylko lekarze mający wieloletnie