Niskie i szybkie przeloty tuż nad wodą, spektakularne akrobacje i lądowania ze spadochronem przy prędkości nawet 150 km/h - tak zapowiadają się Mistrzostwa Świata FAI World Canopy Piloting Championships 2018, które już 2 lipca rozpoczną się na lotnisku w Szymanowie. Do Wrocławia przyjedzie 120 najlepszych skoczków spadochronowych z ponad 30 krajów m.in. odległych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nowej Zelandii, RPA, Australii, USA i Rosji. Gospodarzem spadochronowych mistrzostw świata jest Aeroklub Wrocławski.

Napędzana adrenaliną powietrzna rywalizacja

Na fanów ekstremalnych emocji czeka nie lada gratka. Zawrotne prędkości sięgające przy lądowaniu nawet 150 km/h, ewolucje przed publicznością, czy w końcu świst czaszy spadochronu po powierzchni basenu, który tworzy wodną kurtynę to esencja- najbardziej widowiskowej dyscypliny sportów spadochronowych.[cyt color=#224321]- Już samo oglądanie figur, które wykonują zawodnicy wywołuje dreszcze na plecach - mówi Marek Jóźwicki, dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego i dodaje, że tak dużej rangi impreza spadochronowa odbędzie się w Polsce po raz pierwszy w historii. [/cyt]Canopy Piloting tłumaczone jest w języku polskim jako pilotowanie czaszami. To stosunkowo młoda dyscyplina spadochronowa zyskująca coraz większą popularność. Skoczkowie wyskakują z samolotu na wysokości około 1700-1500 metrów i otwierają spadochron szybciej niż normalnie, po około 5 sekundach swobodnego spadania. Podczas lądowania osiągają bardzo dużą prędkość i tworzą spektakularne akrobacje nad basenem z wodą. Dyscyplina ta polega przede wszystkim na umiejętności manewrowania czaszą spadochronu przy dużej prędkości.[cyt color=#0a0abc]- Przygotowaliśmy dla widzów trybuny, z których w bardzo niewielkiej odległości mogą oglądać zmagania skoczków. Dodatkowo rozstawiliśmy jeszcze telebim, na którym wyświetlane będą wyniki poszczególnych konkurencji - zapowiada dyrektor Aeroklubu.[/cyt]Zawodnicy przez 5 dni będą lądować nad basenem z wodą średnio co minutę, więc z całą pewnością będzie co oglądać.Od poniedziałku 18 czerwca na lotnisku oficjalne treningi przed mistrzostwami rozpoczęła Spadochronowa Reprezentacja Polski. Trzy dni później pojawią się kolejni zagraniczni goście . Treningi potrwają do 2 lipca.Ceremonię otwarcia Mistrzostw Zaplanowano na wtorek wieczorem, z kolei finały i ceremonia zamknięcia odbędą się w sobotę 7 lipca.[cyt color=#4f1717]- Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że udało nam się wywalczyć organizację tego wielkiego sportowego wydarzenia. Światowa Federacja Sportów Powietrznych FAI wybrała nas spośród kilkunastu innych kandydatów. Naszym największym rywalem był Dubaj, mekka spadochroniarzy z całego świata i miejsce, gdzie ta dyscyplina jest najbardziej popularna. Mimo to, wygraliśmy. Mamy nadzieję, że polscy kibice nas nie zawiodą i tłumnie będą wspierać naszą kadrę narodową - zachęca do wizyty w aeroklubie dyrektor Jóźwicki.[/cyt]Jednocześnie w trakcie spadochronowych mistrzostw rozpocznie się również. Kolorowe czasze spadochronów na niebie zastąpią balony napędzane ciepłym powietrzem. Loty balonem zaplanowane są na wczesne godziny poranne od 5-g do 8-go lipca.Patronat nad Mistrzostwami WCPC2018 objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk.Spadochronowe Mistrzostwa Świata WCPC2018:Aeroklub Wrocławski, Lotnisko Szymanów