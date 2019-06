W Jedlinie straszą czterema Brazylijczykami i Włodzimierzem Ciołkiem

Mają tam drużynę seniorów występująca co prawda tylko w wałbrzyskiej klasie okręgowej, a do tego „Zdrój” ostatnio z wielkim trudem utrzymał się na tym poziomie rozgrywek, jednak wierzą, że będzie lepiej. Od spadku do klasy A uratowała ich bowiem świetna postawa w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019.

Ale oczywiście sami Brazylijczycy aż tak mocno oblicza zespołu by nie zmienili. Silnym punktem drużyny jest między innymi grywający jeszcze od czasu do czasu Robert Kubowicz, były trener „Zdroju”. Zanim pojawił się w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2010/2011 jako zawodnik, występował między innymi w: Górniku Wałbrzych, Błękitnych Stargard Szczeciński, Kotwicy Kołobrzeg i MKS-ie Szczawno-Zdrój. Grając w ataku w pierwszym swoim sezonie w Jedlinie-Zdroju przyczynił się bardzo do zdobycia przez ekipę z uzdrowiska Pucharu Polski na szczeblu podokręgu wałbrzyskiego. Po tym pierwszym sezonie zgodził się też objąć prowadzenie drużyny w roli trenera i natychmiast wprowadził ją do klasy A. W sezonie 2011/2012 prowadzony przez niego zespół zdobył Puchar Polski na poziomie podokręgu. Po dwóch sezonach „Zdrój” pod wodzą Kubowicza awansował do klasy okręgowej.

W 2015 roku Kubowicz doszedł jednak do wniosku, że nie może dłużej łączyć pracy zawodowej z pracą szkoleniowca i zrezygnował. Jego następcą został II trener, Radosław Kwiatkowski. Kwiatkowski radzi sobie bardzo dobrze, a prowadzi nie tylko pierwszy zespół, ale także drużynę juniorów. Robi to z niezłym skutkiem, bo juniorzy „Zdroju” w zakończonym sezonie wygrali klasę terenową i awansowali do juniorskiej okręgówki.

Za kilka lat pierwszą drużynę powinni zasilić nie tylko oni, ale też podopieczni Włodzimierza Ciołka. Były znakomity piłkarz (reprezentacja Polski, Górnik Wałbrzych, Stal Mielec, FC Grenchen w Szwajcarii, król strzelców polskiej I ligi w sezonie 1983/1984), a obecnie bardzo dobry szkoleniowiec opiekuje się w klubie Orlikami i Żakami. Chłopcy z niewielkiej Jedliny-Zdroju są w czołówce swoich grup rozgrywkowych. Bramkarzy w „Zdroju” trenuje natomiast Ryszard Walusiak, były kolega klubowy Ciołka z Górnika Wałbrzych.

– Zwłaszcza osoba pana Włodzimierza przyciągnęła do nas sporo chłopców, którzy chętnie trenują pod okiem byłego wybitnego piłkarza – mówią w „Zdroju”.