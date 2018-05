W Głogowie 34-letnia kobieta próbowała zabić swoje dziecko. Najpierw je podtapiała,a potem nożem poderżnęła gardło.

Dramat rozegrał się w sobotni wieczór, 26 maja (w Dniu Matki), w bloku na os. Śródmieście. 34-latka wraz z dzieckiem przyjechała do Głogowa z województwa Łódzkiego. Zatrzymała się znajomej i to właśnie koleżanka powiadomiła policję, że dziecku dzieje się krzywda,Wezwani do mieszkania funkcjonariusze zatrzymali kobietę i wezwali pomoc medyczną.- Dziecko trafiło do naszego szpitala z raną ciętą - mówi Tomasz Kozieł z Legnickiego Szpitala Wojewódzkiego. - Jest w stanie ciężkim, przebywa w śpiączce.Kobieta została zatrzymana przez policję- Na miejscu, w mieszkaniu zostały przeprowadzone czynności z udziałem prokuratora - informuje Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji.