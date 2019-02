W dziurze przy Stadionie Wrocław ruszyły prace. Co tam powstaje? [ZDJĘCIA]

Koparki, wywrotki, wykopy i kilkunastu robotników - taki widok można obecnie zobaczyć na niezagospodarowanej działce przy Stadionie Wrocław. To jednak nie budowa planowanej tam jeszcze przed Euro 2012 galerii handlowej, ale roboty ziemne pod sieć ciepłowniczą, która miejskie ogrzewanie doprowadzi w najbliższych latach na Maślice.

Jak informuje Jacek Ławrecki, rzecznik Fortum, które zarządza siecią ciepłowniczą we Wrocławiu, roboty potrwają do końca roku. Dzięki inwestycji, w ciągu najbliższych trzech lat ciepło z miejskiej sieci popłynie do tysiąca mieszkań na Maślicach.

Jeszcze w listopadzie rozpocznie się z kolei budowa magistrali ciepłowniczej na Jagodno. Ta powstanie wzdłuż ul. Buforowej od skrzyżowania z ul. Terenową do Jagodzińskiej.

Czy jednak są szanse, że w dziurze przy Stadionie Wrocław pojawi się coś więcej, niż ciepłownicze rury? W tej chwili dziura przy Stadionie Wrocław jest jedynie ostoją wodnych ptaków, zwłaszcza kaczek i łabędzi, które chętnie korzystają z zarośniętego trzciną stawu, który znajduje się w miejscu niedoszłej galerii handlowej.

Po fiasku inwestycji miasto próbowało grunt sprzedać, ale chętnych nie było. Potem powstał pomysł by teren – przynajmniej częściowo - zagospodarować na park technologiczny. Ale o teren niedoszłej galerii toczą się spory. Trzy rodziny – wywłaszczone z tych gruntów jeszcze w latach 70- tych - żądają zwrotu nieruchomości. Bo zabrano im ich własność na budowę „przędzalni czesankowej”. A ta nigdy nie powstała. Prawo mówi zaś, że w takiej sytuacji wywłaszczenie można odwołać.

Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, aby jakakolwiek inwestycja ruszyła w 6,5-hektarowej dziurze przy Stadionie Wrocław, musi zakończyć się spór o działkę.

– Obecnie postępowanie administracyjne prowadzone jest przez wojewodę dolnośląskiego – wyjaśnia Maja Wysocka z biura prasowego magistratu. – Ostateczne decyzje co do sposobu i terminu zagospodarowania tej nieruchomości zapadną po zakończeniu tego postępowania – dodaje.