W Bielanach Wrocławskich powstanie Q Hotel. Obiekt powstanie przy węźle komunikacyjnym łączącym wchód i zachód Polski, w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ulicy Szwedzkiej (obok biurowca Kinnarps). . Zobaczcie wizualizacje.

Przestrzeń konferencyjna oraz restauracyjna zajmie 3200 m, a sala bankietowa będzie mogła pomieścić nawet 600 osób.Nowy hotel to 209 nowoczesnych pokoi, w tym 8 luksusowych apartamentów. Goście będą mieli do dyspozycji 200 miejsc parkingowych. Teren wokół hotelu zostanie przystosowany tak, by można było organizować tam imprezy plenerowe . Ponadto w hotelu znajdą się dwie restauracje o łącznej powierzchni 741 m2. Całość przestrzeni uzupełni strefa SPA & Fitness wyposażona w saunę, siłownie i trzy gabinety zabiegowe.Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2021 roku.Sieć Q Hotel posiada pięć hoteli w Polsce: jeden w Katowicach, dwa w Krakowie, jeden we Wrocławiu i jeden w Gdańsku. Hotel na Bielanach będzie szóstym.