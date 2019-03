W Biedronce kupisz nawet 80 procent taniej! Pierwszy biedronkowy outlet we Wrocławiu. Kiedy otwarcie? Gdzie?

14 lutego sieć Biedronka otworzyła outlet w Gdańsku. Można tam kupić sprzęt AGD i RTV, kosmetyki i chemię gospodarczą w niskich cenach. Obniżki sięgają nawet 80 proc. Od lipca ubiegłego roku podobny sklep działa też w Poznaniu.

Wśród produktów dostępnych tam dniu otwarcia były m.in. toster za 24,99 zł, odkurzacz za 99 zł, stolik kawowy za 17,99 zł, wolnoobrotową wyciskarkę do soków za 149 zł czy patelnie z powłoką ceramiczną za 1,59 zł.

- Outlet Biedronki to zupełnie nowa propozycja dla klientów zarówno indywidualnych, jak i hurtowych. W każdym tygodniu dodawane do oferty będą kolejne produkty nawiązujące tematycznie do aktualnego sezonu. Dzięki takiej formie sprzedaży niskie ceny, z których znana jest Biedronka, będą jeszcze bardziej atrakcyjne- zapowiada w komunikacie prasowym Jakub Klimczak, starszy manager sprzedaży w sieci Biedronka.

Pierwszy w Polsce był Outlet Biedronki w Poznaniu - otwarty 12 lipca 2018 roku. Tylko przez pierwsze trzy tygodnie swojej działalności zakupy w poznańskim Outlecie zrobiło aż ponad 14 tys. klientów, na średnią kwotę 60 zł. Najwyższa jednorazowa kwota zakupów wyniosła ponad 24 tys. zł. Największym zainteresowaniem w pierwszym Outlecie Biedronki cieszą się akcesoria do kuchni, łazienki i garderoby oraz narzędzia i sprzęt elektroniczny.

Praca Biedronka Wrocław

Biedronka szuka właśnie ludzi do pracy w outlecie przy Baciarellego we Wrocławiu. Aplikacje składać można do 31 marca br. - również telefonicznie.