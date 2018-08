Eko Wyzwania, czyli ósma edycja konferencji z myślą o przedsiębiorstwach i samorządach już we wrześniu we Wrocławiu. Temat przewodni to Ekologia a jakość życia. W czasie konferencji zagadnienie będzie to rozpatrywane z punktu widzenia przedsiębiorstw, firm, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Jeszcze można nie tylko rejestrować się, ale również kontaktować w sprawie udziału na przykład w panelach dyskusyjnych.

– Eko Wyzwania to cykliczne konferencje portalu Ekopraktyczni.pl, organizowane z myślą o przedsiębiorstwach, samorządach, ale skierowane także do przedstawicieli nauki oraz NGO’s. To, co łączy każdą z konferencji Eko Wyzwania, to ekologia, jednak tematyka poruszana na Eko Wzywaniach jest bardzo różnorodna – wyjaśnia Aldona Ziółkowska-Bielewicz, prezeska Horent4 – organizatora konferencji i dodaje: – Na Eko Wyzwaniach: dyskutujemy o tym co aktualne, na przykład trzy lata temu mówiliśmy o problemie smogu w Polsce; poszukujemy nowych rozwiązań - jedna z konferencji w dużej mierze poświęcona była facility managment; rozmawiamy o ekologii w zarządzaniu i o tej ekologii w praktycznym, codziennym wymiarze.



Eko Wzywania z założenia miały być forum, na którym spotkają się przedstawiciele przedsiębiorstw, firm (tak koncernów, jak i małych firm) oraz samorządów, organizacji pozarządowych i nauki. To założenie udało się zrealizować i tak na przykład w III Eko Wyzwaniach udział wzięli m.in.: Marcin Korolec - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej; prof. Jerzy Zwoździak - Wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Szef Narodowego Centrum Jakości Powietrza, IMGW-PIB Warszawa; Piotr Błaszkow - Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim; czy przedstawiciele firm Volvo Polska, 3M oraz przedstawiciele Alarmu Smogowego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.



Jaki jest cel? Wymiana poglądów, doświadczeń, praktyk, wiadomości a wszystko w kontekście ekologii.



– Nadchodzące Eko Wzywania do przede wszystkim panele dyskusyjne i studium przypadku. Powietrze jakim oddychamy, woda, miejsca w których żyjemy, pracujemy – to wszystko wpływa na jakość naszego życia i jest bezpośrednio powiązane z ekologią – mówi Małgorzata Beślerzewska, redaktorka naczelna Ekopraktyczni.pl. – Przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Współpracują z lokalnymi społecznościami w ramach edukacji ekologicznej. O takich przykładach chcemy rozmawiać i takie przykłady chcemy promować. Chcemy również pokazywać rozwiązania tak dla firm, samorządów jak i dla indywidualnych odbiorców, które dotyczą na przykład pozyskiwania energii cieplnej, energii elektrycznej, minimalizowania strat energii czy chociażby oczyszczania powietrza albo pozyskiwania wody pitnej. Na VIII Eko Wzywaniach będziemy przedstawiać takie propozycje, rozmawiać o nich i szukać środków na ich finansowanie – dodaje Małgorzata Beślerzewska.



Konferencja odbędzie się 25 września, w Hotelu Śląsk we Wrocławiu. Szczegóły można śledzić na portalu Ekopraktyczni.pl oraz Facebooku EKO praktyczni. Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji (w panelu dyskusyjnym, w formie wystąpienia) jest jeszcze możliwe – wystarczy mail na adres gosia@ekopraktyczni.pl.

