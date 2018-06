(© Vertigo Jazz Club/materiały prasowe)

Latem, między kwietniowym Jazzem nad Odrą a listopadowym Jazztopadem żyjemy w pustce, w której jazz słychać tylko czasami. Vertigo Jazz Club postanowił temu zaradzić.

Vertigo Summer Jazz Festival to 31 świątecznych dni z muzyką Jazzową.

– Latem we Wrocławiu nie ma festiwali jazzowych, chcemy ożywić miasto – mówi Piotr Karwat, menadżer artystyczny Vertigo Jazz Club. – Zapraszamy na koncerty, ale nie skupiamy się na jednym miejscu, tylko gramy w wielu miejscach Wrocławia – dodaje. Festiwal będzie trwać przez cały lipiec.

W poniedziałki muzycy będą czekać na nadodrzańskich plażach (Za Zoo, Hot Spot, Forma Płynna, Prosto z mostu), we wtorki zagrają w pojazdach komunikacji miejskiej. Spotkamy ich na cumującym przy bulwarze Daniłowskiego statku Wratislavia. Vertigo, razem z Klubem Sympatyków Komunikacji Miejskiej, zaprosi fanów jazzu do tramwaju Entusia, który wyjeżdża na trasę z zajezdni przy ul. Legnickiej (na wysokości Kwiskiej), pojedzie w okolice Opery Wrocławskiej, Rynku, także przez Nadodrze.

Z jazzem spotkamy się też w pociągu, szynobusie kursującym od jednej wrocławskiej stacji do następnych (pociąg z muzykami będzie kursować po Wrocławiu, nie wyjedzie poza miasto). Muzyczna przejażdżka zostanie zorganizowana w trzeci wtorek lipca (17 lipca).

W piątki festiwal zaprosi do Vertigo Jazz Club przy ul. Oławskiej 13, a w soboty muzyków spotkamy w parkach (Tołpy, Grabiszyńskim, Południowym, Staszica), w miejscach, w których kiedyś odbywały się imprezy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Pierwszy w ramach Vertigo Summer Jazz Festival koncert na plaży uświetni skład Opa Brothers. Koncert odbędzie się na nowo otwartej plaży Prosto z Mostu Beach Bar (w pobliżu mostów Warszawskich) 2 lipca o godzinie 20. Skład muzyków: Dawid Opaliński – perkusja, Bartek Chojnacki – bas, Janek Kantner – saksofon, Adam Bławicki – saksofon, Dominik Mąkosa – piano, Kasia Berger – wokal. Festiwal trafi też na „miejskie wyżyny”: dach hotelu Monopol, dach Muzeum Współczesnego, VIII poziom DH Renoma, taras biurowca Save The World. Zaprosi na odpoczynek do patio hotelowych (Art Hotel, Marriott, OVO, AC Hotels By Hilton).

Jazz na pewno świetnie odnajdzie się na wyspie Daliowej. Muzyka jazzowa i sztuki wizualne świetnie do siebie pasują, a wyspę Daliową zdobi nowoczesna rzeźba „Nawa” Oskara Zięty.

W piątki w Vertigo Jazz Club grać będą gwiazdy. Wśród nich: Extradition Quintet – zespół złożony z przedstawicieli młodej generacji trójmiejskiego i wrocławskiego jazzu (6 lipca), Weezdob Collective, laureat Konkursu na Indywidualność Jazzową (13 lipca) ostatniego, 54. Jazzu nad Odrą.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także