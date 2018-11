Varius Manx i Kasia Stankiewicz po premierze płyty "ENT”

Spotkania z fanami będą wyjątkowe nie tylko z powodu premiery nowego krążka. Legendy polskiej sceny pragną przenieść widzów do swojego wyjątkowego, baśniowego świata przy pomocy wideo-rysunkowych wizualizacji wyświetlanych na aż trzech ekranach otaczających zespół. Muzycy zabiorą słuchaczy w podróż po łonie natury, a wszechobecne projekcje niemal namacalnie przeniosą widzów do lasu lub w dalekie góry. Założenie jest jedno: ma być pięknie, nastrojowo i tak jak nigdzie indziej. Gościnnie z zespołem wystąpi żeński kwartet smyczkowy "Classic Sisters“.

Koncert odbędzie się: 01.12.2018 - Wrocław - Klub A2

Zespół dopiero zakończył obchody 25-lecia, co zostało bardzo wyraźnie dostrzeżone na rynku muzycznym. Ostatni czas obfitował w niezliczone sukcesy. Fani oraz krytycy znakomicie odebrali jubileuszową trasę koncertową, a Festiwal w Opolu i Top of the Top Sopot Festival w szczególny sposób uhonorowały zespół Varius Manx i Kasię Stankiewicz. Utwory “Ameryka” i “Piątek” - efekty wspólnej pracy po dłuższej rozłące - osiągnęły miliony wyświetleń w internecie. Zaskarbiły sobie zaufanie i przychylność ogromnej liczby fanów, a także krytyków muzycznych. Wszystko to umocniło współpracę Kasi z zespołem, czego efektem jest wyjątkowa płyta "ENT”, a także zaplanowana na drugą połowę 2018 jesienna trasa koncertowa.

Bilety: bilety.cojestgrane24.pl/varius_manx_trasa_2018#/lp

Organizator: Wydawnictwo Agora