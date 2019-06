Valentina Lisitsa, wielka gwiazda fortepianu, zagra we Wrocławiu (KONKURS, WYGRAJ BILETY)

Fortepiany Bösendorfer to nie tylko piękne dzieła sztuki, ale także jedne z najdoskonalszych instrumentów, jakie kiedykolwiek powstały. To jedyny instrument muzyczny, który budzi tak wielki zachwyt - nie tylko swoim dźwiękiem, ale też spektakularnym wyglądem.

Jako datę powstania pierwszego fortepianu podaje się rok 1711, a najstarszy dziś zachowany egzemplarz tego instrumentu pochodzi z 1720 roku. Rozwijana przez dekady konstrukcja fortepianu swoją dzisiejszą formę zawdzięcza Ludwigowi van Beethovenowi oraz londyńskiemu wytwórcy Broadwoodowi, który właśnie dla głuchnącego kompozytora stworzył instrument o trzech strunach dla każdego dźwięku oraz specjalnie zaprojektowane pudło rezonansowe.

W początkach XIX wieku popularność fortepianu sięgnęła zenitu. Stał on się wówczas dominującym solowym instrumentem muzycznym, którym pozostaje do teraz. Wtedy też – 25 lipca 1928 roku – austriacki muzyk Ignaz Bösendorfer założył w Wiedniu istniejącą do dziś fabrykę fortepianów. Od samego początku wytwarzał on dzieła o najwyższej jakości – docenił to sam Cesarz Austrii, przyznając mu pierwsze w historii miano „twórcy fortepianów na dwory cesarskie i królewskie”. Instrumenty Bösendorfer są synonimem perfekcji. Zachwycają nie tylko idealnym dźwiękiem.