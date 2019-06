Valentina Lisitsa - gwiazda muzyki poważnej, królowa YouTube (WYWIAD Z GWIAZDĄ)

Jakie uczucia towarzyszą Pani podczas grania na takim instrumencie? Valentina: Ten fortepian jest chyba najdroższy ze wszystkich, ponieważ jest ręcznie robiony. Jeżeli porównywać świat fortepianów ze światem samochodów, to jest jak Rolls Royce. Jest unikalny, został zrobiony w Austrii. Jest ich bardzo mało i jest bardzo duży. Ciekawostką jest to, że zrobiony jest z prawdziwego drewna. Jak się go dotknie, to wydaje wibracje, jest jak człowiek.

We Wrocławiu będzie Pani grać na znanym fortepianie Bösendorfer z Wiednia, który powinien jutro przylecieć do Wrocławia . Valentina: On już dzisiaj przyleciał!

Jeździ Pani po całym świecie. I chyba jest taka sala koncertowa, która najbardziej się Pani podoba? Do której chciałaby Pani wrócić, w której chciałaby Pani jeszcze zagrać. Valentina: Bardziej chciałabym wrócić do moich słuchaczy. Oczywiście są takie sale koncertowe, w których występowały bardzo znane osoby. I móc siedzieć na ich miejscu to wielki zaszczyt.

Koncertowała już Pani w Warszawie. W Polsce to dopiero Pani drugi raz?

Valentina: Tak, w Polsce jestem drugi raz. Pierwszy raz grałam Chopina w Warszawie. Dla mnie była to wielka odpowiedzialność grać jego utwory, ponieważ on ma takie kompozycje, które każdy odbiorca interpretuje na różne sposoby. Nie wszyscy uważają, że tak, jak ja to gram, tak powinno być. Odrzucają odmienne wersje. Natomiast jeżeli chodzi o Beethovena, to wszyscy grają go podobnie. W podobnym tempie, równe odstępy. A Chopin jest wyjątkowym kompozytorem. W jego utworach jest wolność, dlatego jego kompozycje są takie trudne do zagrania.

Czyli w utworach Chopina, każdy ma swoją wizje. A jeżeli chodzi o Beethovena, w czym tkwi jego fenomen?

Valentina: Jak kompozytor stracił słuch, to bardzo przeżywał tę tragedię, chciał popełnić samobójstwo. Wyobraźmy sobie, że malarz stracił wzrok albo pomyślmy o balerinie, która jest sparaliżowana. Dla kompozytora stracić słuch to jest nie do pomyślenia, lepiej stracić rękę albo jeszcze coś. Ale w końcu mamy jednak happy end, zwycięstwo nad sobą. To jest zupełnie inny twórca. Takie dwie skrajności. Muzyka Beethovena nie nawiązuje tak mocno do emocji, bardziej do walki. Bardzo dużo osób lubi jego utwory.