Po raz piąty Mieroszowskie Centrum Kultury zaprasza na Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”.

Gościem trwającego od 6 do 8 lipca w Mieroszowskim Centrum Kultury festiwalu będzie Olga Szomańska. Aktorka i wokalistka jest córką patrona imprezy, znaną z roli Marzenki w „M jak miłość”, laureatką „Srebrnej Twarzy” VI edycji programu rozrywkowego „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie wcieliła się m.in. w Tinę Turner, Bryana Adamsa.Na festiwalu wystąpią także: gospelowy Chór Błogosławieni, Chór Dnia Jednego, a także gwiazdy: Barbara Kurdej-Szatan (Joanna Tarnowska w „M jak miłość) i Rafał Szatan – muzyk i aktor musicalowy. W programie znajdzie się koncert orkiestry bębnów basowych. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zakończą imprezę przebojami z filmów. Chór Dnia Jednego powstał specjalnie z okazji festiwalu.– Chór Dnia Jednego to wokaliści z mieroszowskiego chóru Irysy, Salve Regina z Wałbrzycha oraz Filharmonii Sudeckiej. Będą śpiewać standardy gospelowe i fragmenty „Missy gospel’s” Włodzimierza Szomańskiego, prowadzeni przez Ren Gosławską, solistkę Teatru Muzycznego w Gdyni – mówi Elżbieta Szomańska, dyrektorka artystyczna imprezy. Od drugiej edycji festiwalu (pierwsza została zorganizowana w 2014 roku, po wypadku, w którym zginął Włodzimierz Szomański, lider zespołu Spiritauals Singers Band) bardzo ważną częścią imprezy jest konkurs wokalny . W tym roku zgłosiło się 81 konkursowiczów, do drugiego etapu została wybrana siódemka. Z recitalem wystąpi Anna Poszelużna ze Wschowy, laureatka zeszłorocznego konkursu. W zeszłym roku wyśpiewała Grand Prix autorskimi, refleksyjnymi piosenkami „Zakręty” i „Jeden uśmiech”. Ma znakomitą dykcję i wyjątkowy głos, bardzo jestem ciekawa, jak się rozwinęła i co znalazło się na płycie, ufundowanej przez Marcina Raczyńskiego, burmistrza Mieroszowa.Gościem specjalnym będzie także Katarzyna Łaska, aktorka Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, znana z użyczania głosu w filmach (m.in. jej głosem mówi Ruda Wróżka w „Tom i Jerry. Magiczna fasola”).godz. 19, Parkowa GóraKoncert plenerowy. Wystąpią: Chór Błogosławieni, Chór Dnia Jednego, prowadzenie koncertu: Ren Gosławskagodz. 20.30, Parkowa GóraŚwiatło i dźwięk – orkiestra bębnów basowychMieroszowskie Centrum Kulturygodz. 11warsztaty dla uczestników konkursugodz. 18Drugi etap Konkursu Wokalnego o statuetkę "Szklanego Szomola", Anna Poszelużna – recital, ogłoszenie wyników konkursuMieroszowskie Centrum Kulturygodz. 18Koncert "Ale kino". Wystąpią: Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Piotr Mania – fortepian, Przemysław Hanaj – gitara, Karol Kozłowski – bas, Wojciech Kostrzewa – perkusja.Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.