Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało ostrzeżenie przed groźną dla zdrowia bakterią i przesłało wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków z Egiptu. Uważajcie. Ziemniaki z Egiptu mogą okazać się bardzo groźne dla Waszego zdrowia!

Kupujesz ziemniaki na miejskim bazarku czy w supermarkecie? Bez względu na miejsce zakupu wystrzegaj się odmian ziemniaków z Egiptu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostrzega przed groźną bakterią a minister wysyła wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu. Młode ziemniaki są w sprzedaży już od jakiegoś czasu natomiast ich cena nie napawa optymizmem.Za młode ziemniaki z Polski zapłacimy niekiedy nawet 7zł/kg. Ze względu na wysoką cenę kupujący często decydują się na zakup młodych ziemniaków z innych krajów z i spoza Europy. Ziemniaki z Egiptu z groźną bakterią Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje reaguje na niepokojące informacje o zakażonych ziemniakach z Egiptu.W trosce o bezpieczeństwo fitosanitarne kraju, a w szczególności ma na celu ochronę polskich producentów ziemniaka wysyła wniosek do Komisji Europejskiej o wydanie zakazu importu tych warzyw z zagrożonych obszarów. Wniosek zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu miałaby trwać do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską. W ziemniakach z Egiptu wykryta została obecność bakterii Ralstonia solanacearum.Wynik potwierdziły badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa Ziemniaki z Egiptu zakażone nie po raz pierwszy. Aktualnie mamy do czynienia z drugim, w ciągu ostatnich 2 lat zakażeniem warzyw. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że ziemniaki trafiły do Polski z innych krajów europesjkich a nie bezpośrednio z Egiptu. Czujna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na szczęście wykryła wszystkie nieprawidłowości. Bakteria Ralstonia solanacearum Bakteria Ralstonia solanacearum może wywołać wielkie szkody gospodarcze. W Unii Europejskiej bakteria ta ma status organizmu kwarantannowego i powinn być natychmiast zwalczana.