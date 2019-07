Uważajcie na naciągaczy. Oszukują na "Bon do Biedronki". Przeczytajcie!

Lidl podnosi pensje pracowników nawet do 4050 złotych! Biedronka reaguje...

Od marca 2018 stawki płac w Lidlu wzrastają systematycznie. Dziś to 9,3 proc. w stosunku do poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Pracownicy Lidla mają zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 29...