Uważajcie dziś na gwałtowne burze. Ostrzeżenie dla Wrocławia i Dolnego Śląska

- Uwaga! Dziś w godz. 15:00 - 24:00 mogą wystąpić we Wrocławiu i okolicy burze z opadami deszczu od 15 do 25 mm, lokalnie do 50 mm oraz z porywami wiatru do 85 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad (punktowo duży 3-6 cm). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80 procent - ostrzega Urząd Miejski we Wrocławiu

Przed nami zmiana pogody. Związana z chłodnym frontem atmosferycznym nadchodzącym znad Skandynawii. Nad naszym regionem zalega jednak masa powietrza zwrotnikowego, która zanim zostanie wyparta, może doprowadzić do gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Synoptycy przewidują na dziś burze, które mogą przybrać gwałtowny charakter. Na razie (stan na godz. 8) oficjalnie obowiązuje ostrzeżenie I stopnia.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie opady gradu.