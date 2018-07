Salmonella w jajach - uważajcie na określone partie jajek (© Arkadiusz Gola / zdjęcie ilustracyjne)

Sanepid wydał ostrzeżenie w tej sprawie. Nie należy kupować jajek (z wybranych partii), które pochodzą z Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas. W próbce badanej przez sanepid wykryto salmonellę.

Salmonella w jajach

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt: „Jaja z chowu klatkowego kl. Wag. M”

Kod identyfikacyjny umieszczony na skorupce jaj: 3PL26111314

Producent: Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas Tychów Nowy 60, 27- 225 Pawłów,

weterynaryjny numer identyfikacyjny: 26111314

Zakład pakowania jaj: Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas, Tychów Nowy 60, 27-220 Mirzec, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL26115902WE

Termin przydatności do spożycia: 23.07.2018 oraz 24.07.2018

Kwestionowana partia jaj (nr partii 23.07.2018) została wyprodukowana w dniu 25.06.2018 r. (data zniesienia jaj), producent postępowaniem objął dodatkowo jaja zniesione 26.06.2018 r. (nr partii 24.07.2018).



Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas poinformował konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: http://fdniewczas.pl/



Producent prowadzi działania naprawcze oraz zmierzające do ustalenia przyczyny powstałego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Wycofane z obrotu jaja zostaną przekazane do utylizacji. Urzędnicy ostrzegają, że nie należy spożywać jaj o numerach partii wskazanych w komunikacie, w szczególności na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.



