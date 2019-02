Uwaga! Wszędzie dużo policji. Miasta, miasteczka i wsie obstawione. To naprawdę duża Akcja Znicz 2018

Akcja Znicz 2018



W ramach akcji „Znicz 2018” prowadzonej od 31 października do 4 listopada 2018 roku policjanci będą przede wszystkim pomagać bezpiecznie dotrzeć na cmentarz.

Policjanci z drogówki będą realizowali czynności mające ograniczyć negatywne zachowania na drogach, zapewnić ich użytkownikom bezpieczną podróż do miejsc docelowych oraz utrzymać płynność ruchu. Policjanci będą nadzorować miejsca, gdzie nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy i tam gdzie ruch dla pojazdów zostanie całkowicie zamknięty. Na bieżąco będą dostosowywać intensywność działań do natężenia ruchu i uwarunkowań drogowych.

Akcja Znicz 2018 na drogach. Co będą sprawdzać policjanci:

* przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach dojazdowych do miast,

* stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,

* stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów,

* stosowanie się do ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów,

* właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,

* stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

W tym szczególnym okresie we wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani będą również policjanci z pionów prewencji i kryminalnego. Funkcjonariusze patrolować będą okolice cmentarzy i terenów przykościelnych. Zwiększonym nadzorem policjanci obejmą także dworce kolejowe i autobusowe, oraz komunikację zbiorową.

Akcja znicz 2018 policja ostrzega

* Pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą więcej pieniędzy, niż potrzebujemy. Nie nośmy dokumentów, pieniędzy, kluczy czy przedmiotów wartościowych w reklamówkach, otwartych dużych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania.

* Korzystając ze środków komunikacji miejskiej torebkę lub plecak miejmy zawsze przed sobą i trzymajmy je w dłoni. Nie pozostawiajmy przy nagrobkach swojego mienia bez należytego nadzoru. Czasem wystarczy chwila naszej nieuwagi np. oddalenie się od miejsca pochówku po wodę do kwiatów lub odejście ze śmieciami do kosza, aby stać się ewentualną ofiarą kradzieży. Bądźmy uważni podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju, czy autobusu. W miarę możliwości unikajmy ścisku i przygodnie poznanych osób (w tym przypadku zastosujmy zasadę ograniczonego zaufania).

* Pamiętajmy, że w okresie świąt znacznie wzrasta natężenie ruchu, w szczególności w okolicach cmentarzy. Mgła i padający deszcz często utrudniają prowadzenie pojazdu. Dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

* Również piesi powinni pamiętać o bezpiecznym zachowaniu się na drodze zwłaszcza w okolicach cmentarzy. Przechodzenie przez jezdnie powinno odbywać się tylko na oznaczonych przejściach dla pieszych lub wyznaczonych w tym okresie miejscach. W porze wieczorowo-nocnej poruszając się po drodze poza terenem zabudowanym powinniśmy mieć elementy odblaskowe.



Bądźmy w tym okresie dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Zachowajmy rozwagę i postępujmy w taki sposób, aby wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich domów.

Źródło Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu