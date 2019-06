UWAGA! TVN: Proboszcz z Ruszowa molestował dzieci? Lokalna społeczność broni kapłana

- Przyzwyczailiśmy się do tego księdza. To był kapłan z powołania – mówi jeden z mieszkańców Ruszowa. Ksiądz dużo czasu poświęcał dzieciom. Przygotowywał je do komunii świętej. Jego zachowanie od początku niepokoiło część rodziców.

- 22 maja na policję zgłosiła się kobieta, która wskazała, że najprawdopodobniej miejscowy ksiądz proboszcz molestował jej córkę. Już następnego dnia kapłan został zatrzymany – mówi Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Matka dziewczynki nie ma wątpliwości, co do winy księdza proboszcza. - Nie zapomnę tego do końca życia. Nie daruję sobie tego, bo były oznaki, że coś się dzieje. Dziecko nie chciało chodzić do szkoły, do kościoła, a ja wytwarzałam presję, mówiąc, że musi, bo przygotowuje się do komunii i ma dobrze wypaść w kościele.

Powtarzałam jej, żeby wytrzymała, że jeszcze tydzień, dwa i będzie koniec. Dopiero po komunii, kiedy byłam w pracy córka zadzwoniła. Krzyczała i płakała. On zrobił wielką krzywdę temu dziecku – wyznaje kobieta.

- Zostałam podwójnie skrzywdzona przez tego księdza. Po pierwsze skrzywdził mi wnuczkę, po raz drugi zrobił mi to podczas spowiedzi. Prawił mi morały, karcił za to, że nie przyszłam do kościoła, a w międzyczasie molestował mi dziecko, moją wnuczkę – dodaje babcia dziewczynka.