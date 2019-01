Uwaga! Szukamy nauczycieli na medal do 31 października! Trwa głosowanie

To może być wspaniały prezent na Dzień Nauczyciela. Zgłoście ulubionego belfra do plebiscytu Gazety Wrocławskiej. A może uważacie, że Wasza szkoła jest wyjątkowa na tle innych i zasługuje na nagrodę? Jeśli tak, zapraszamy Was do wspólnej zabawy! Warto, byście wiedzieli, że na najlepszych czekają medale, vouchery na studia podyplomowe oraz inne cenne nagrody, które będą wręczone podczas uroczystej gali we Wrocławiu.

SZCZEGÓŁY JAK ZGŁOSIĆ NAUCZYCIELA I SZKOŁĘ ZNAJDZIECIE TUTAJ!!!