Uwaga. Spalił się samochód na S8. Droga z Warszawy do Wrocławia zablokowana (ZDJĘCIA)

Uwaga! Dwa wypadki na trasie Wrocław - Oleśnica

Podróżujący do Oleśnicy muszą liczyć się z utrudnieniami. Około godziny 15 na trasie Długołęka-Oleśnica, przy wyjeździe z Mirkowa doszło do zderzenia pojazdów. Samochód ciężarowych najechał na samochód osobowy. Na miejscu występują utrudnienia. Tworzą się korki. Do drugiego zdarz...