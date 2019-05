Uwaga pacjenci. Do tych specjalistów będą kolejki. A wszystko przez strajk...

Akcja „Nie chodzimy na skróty - Ratujemy system” to strajk w systemie włoskim, który polega na bardzo skrupulatnym wypełnianiu dokumentów, a przede wszystkim przeprowadzaniu z nimi dokładnych wywiadów. Rozmowa z jednym pacjentem zajmuje im nawet do godziny, podczas gdy przed rozpoczęciem akcji byli w stanie obsłużyć nawet do 15 osób. Teraz czasu wystarcza co najwyżej na 10. Ich protest ma trwać do skutku czyli spełnienia postulatów.

Chcą podwyżki o 1600 zł miesięcznie, a przede wszystkim wzrostu wyceny świadczeń gwarantowanych fizjoterapeutycznych i urlopów szkoleniowych. - Nasze wypłaty to od 1600 do 1800 zł na rękę, a za to nie da się wyżyć - mówią.

- We wtorek zwolniliśmy się z pracy, by oddać krew, a od środy strajkujemy, ale nie porzucając pacjentów – mówi nam Wojciech Mikołajczyk, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników fizjoterapii w Jeleniej Górze. Reprezentuje protestujących fizjoterapeutów na Dolnym Śląsku.

Nie zostawią pacjentów, ale ci będą musieli dłużej czekać na rehabilitację

- Faktycznie we wtorek nasi fizjoterapeuci w większości wzięli wolne, by oddać krew i mieliśmy problemy, a od środy protestują po włosku - mówi nam Jacek Kubica, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Nie potrafi powiedzieć, jak bardzo spowalnia to pracę, ale przyznaje, że na pewno będzie to miało wpływ na liczbę pacjentów, którymi w ciągu dnia zdążą zająć się fizjoterapeuci. Podobne słowa słyszymy w Centrum Onkologii czy w Centrum Medycznym Dobrzyńska.

Są także placówki, w których nie przejmują się ogólnopolskim protestem fizjoterapeutów. - Nasi specjaliści jeszcze w marcu dogadali się z dyrekcją w kwestii podwyżek i nie przyłączyli się do akcji - informuje nas Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Podobnie sytuacja wygląda w prywatnych placówkach, które rehabilitują w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Nas strajk fizjoterapeutów nie dotyczy – usłyszeliśmy na przykład we Vratislavia Medica, szpitalu im. Jana Pawła II przy ulicy Lekarskiej, należącym do grupy Hasco.

W Polsce mamy niespełna 60 tysięcy dyplomowanych fizjoterapeutów. Na Dolnym Śląsku pracuje ich blisko 5 tysięcy. Na jednego przypada 620 mieszkańców naszego regionu. Już teraz - jak wynika z Barometru Fundacji Watch Health Care - w kolejce na rehabilitację średnio czeka się blisko 5 miesięcy. Od początku roku ten czas wydłużył się o ponad miesiąc, a im dłużej potrwa protest specjalistów, tym bardziej te kolejki będą rosły.