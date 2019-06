Uwaga, nadciągają burze z gradem. I deszcz. Przeczytaj szczegóły

Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Początkowo możliwy grad.

Dla powiatów zachodnich i południowych na Dolnym Śląsku jest to ostrzeżenie II stopnia.

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie możliwe 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Obowiązuje ono dziś od godz. 15 do północy.

Dla reszty regionu wydano ostrzeżenie I stopnia.

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Początkowo możliwy grad.

Tutaj burze spodziewane są dziś od godz. 17 do godz. 3 w nocy w piątek.