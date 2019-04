Uwaga kierowcy we Wrocławiu. Demonstrują pracownicy sądów i prokuratur. Centrum zakorkowane

Uczestnicy demonstracji, których jest kilkudziesięciu, wyruszyli z pl. Wolności. Przeszli na Podwale przez most Sądowy, potem Podwalem przez pl. Orląt Lwowskich do placu Jana Pawła II. Następnie Ruską, Kazimierza Wielkiego, Świdnicką, Podwalem do mostu Sądowego. Demonstracja zakończy się na pl. Wolności.

Pracownicy administracyjni sądów i prokuratur protestują od kilku miesięcy. Domagają się podwyżek płac. Brali masowo zwolnienia lekarskie, blokowali przejścia dla pieszych m.in. na ul. Sądowej. W styczniu był też marsz z pl. Wolności na Rynek.

Problemem są bardzo niskie pensje urzędników. Sądowy sekretarz z 30-letnim stażem pracy dostaje 3100 zł brutto. Ten sam sekretarz zaczynający dopiero pracę dostaje 2700 zł brutto. Równie mało zarabia się w prokuraturach. Stażysta – zaraz po zatrudnieniu w prokuraturze – dostaje 2100 złotych brutto. Po trzydziestu latach ma niewiele więcej.