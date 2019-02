Uwaga kierowcy! Nowe tablice rejestracyjne już w tym roku!

Dzięki nim będzie można legalnie wykonać jazdę próbną autem sprowadzonym z zagranicy. Nowe tablice będą miały litery i cyfry w kolorze czerwonym. Informację potwierdza Minister Cyfryzacji - Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) jest technicznie przygotowana.

Minister Cyfryzacji potwierdza, że w lipcu pojawią się tablice dla handlarzy samochodów. Oznacza to przede wszystkim, że firmy zajmujące się profesjonalnie sprzedażą samochodami będą mogły wyrobić specjalne tablice rejestracyjne. Dzięki temu osoby handlujące autami używanymi oraz dealerzy samochodów nowych legalnie oferować jazdy próbne aut, które nie zostały jeszcze zarejestrowane. Tablice pojawią się z końcem lipca 2019 roku.

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) jest już technicznie przystosowana do obsługi tzw. profesjonalnej rejestracji samochodów, czyli wydawania tablic, które będą przypisane do komisu lub salonu samochodowego, a nie do pojazdu. Potwierdza Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Takie rozwiązanie znane i stosowane jest od lat na zachodzie Europy m.in. w Niemczech i Belgii - z takich tablic mogą korzystać osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą samochodów. W Wielkiej Brytanii wygląda to jeszcze ciekawiej - tam tablice przypisane są na stałe do samochodów, nie do kierowców.

Zmiany w przepisach ułatwią zakup aut używanych sprowadzonych z zagranicy. Dziś jazda próbna takim samochodem z nieważnymi lub podrobionymi tablicami (problem dotyczy większości aut sprowadzonych) jest dużym ryzykiem.

Dodatkowym problemem jest legalny powrót takim autem na kołach. Dziś kupujący ma dwa wyjścia: może przetransportować auto korzystają z lawety lub może wyrobić próbne tablice, co łączy się z czasochłonnym pobytem w wydziale komunikacji. Jest to spory problem, zwłaszcza gdy zakupione auto znajduje się na końcu kraju.