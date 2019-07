Uwaga kierowcy. Nowe oznakowanie na drogach ekspresowych. Zobaczcie, co się zmieni!

Znaki na AOW kierują do zakorkowanego centrum Wrocławia - list czytelnika

"Jadę do Opola, na ślicznej, nowiutkiej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia znaki kierują mnie do centrum miasta. To jakiś żart?! - dziwi się nasz czytelnik. - To po co powstała ta obwodnica?"