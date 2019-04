Uwaga kierowcy na A4. Dwa wypadki w kierunku Wrocławia

Jak władze PRL traktowały Ziemie Zachodnie?

Profesor Grzegorz Strauchold, wrocławski historyk, opowiada o skomplikowanym stosunku PRL-owskich władz do Ziem Odzyskanych, zwanych później Ziemiami Zachodnimi i Północnymi. Zapraszamy również do galerii zdjęć, na których zobaczymy między innymi Bolesława Bieruta i Władysława Go...