Uwaga fani stunningowanych aut. Te cuda motoryzacji zobaczysz w weekend na Stadionie Wrocław (ZDJĘCIA)

Jury wybierze 16 najlepiej stunningowanych samochodów. Konkursowi towarzyszyły będą pokazy driftu, FMX i koncerty, czyniące z The Event jedyne w swoim rodzaju połączenie motoryzacji z kulturą miejską.

Więcej informacji na temat festiwalu i przedsprzedaż biletów: www.raceism.com

THE EVENT – wydarzenie motoryzacyjne organizowane przez grupę Raceism.com oraz przez głównego organizatora i pomysłodawcę wydarzenia Adriana Kapicę od 2011 roku we Wrocławiu – polska marka rozpoznawalna na całym świecie. Festiwalowe spotkanie właścicieli i pasjonatów najciekawszych, modyfikowanych samochodów z całego świata. 3-dniowe wydarzenie na Stadionie Wrocław łączy kulturę „stance” – samochodów modyfikowanych na miarę XXI wieku oraz kulturę miejską – rap, street art, breakdance. To ponad 1000 unikalnych aut w ramach Pit Party, driftu oraz koncerty.

Bilet na 3 dni: 69 zł