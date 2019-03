Uwaga! Dwa wypadki na trasie Wrocław - Oleśnica

Podróżujący do Oleśnicy muszą liczyć się z utrudnieniami. Około godziny 15 na trasie Długołęka-Oleśnica, przy wyjeździe z Mirkowa doszło do zderzenia pojazdów. Samochód ciężarowych najechał na samochód osobowy. Na miejscu występują utrudnienia. Tworzą się korki. Do drugiego zdarzenia doszło na ul. Brücknera we Wrocławiu. Na wysokości stacji paliw potrącono pieszego.