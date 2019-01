Uszatkowi to już chyba dwa uszka oklapły... [FELIETON]

Straszne wieści dobiegają z filmowego miasta Łodzi. Misiem Uszatkiem, bohaterem mojego dzieciństwa, zajął się... komornik. Ba. Nie tylko nim. Colargolem (też misiem) również. To nie bajka, to horror, proszę Państwa...

Figurki bohaterów bajek i dekoracje należały kiedyś do Studia Filmowego Semafora i jego następcy Studia Se-Ma-For Produkcja Filmowa. Potem, poprzez utworzoną przez studio fundację,

trafiły do muzeum. To zaś od kilku lat ma kłopoty. Łódzkiemu magistratowi jest winne prawie 270 tys. zł za czynsz w budynku, w obecnej siedzibie przy ul. Sienkiewicza też przestało płacić czynsz. Zaległości wynoszą prawie 200 tys. zł”.

Co będzie dalej? Mam nadzieję, że odpowiednie instytucje zajmujące się kulturą (tą na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim - ministerstwo kultury) - pochylą się nad Uszatkiem, Prosiaczkiem i Króliczkiem i uratują od sprzedaży (oddania w prywatne ręce, na licytacji) postaci kultowych dla milionów Polaków, a także innych dzieci na całym świecie, które od dzisięcioleci kochają bajki o Uszatku.

Bo Uszatek i inne postaci bajkowe z łódzkiego Se-Ma-Fora to ikony popkultury. Nie przesadzam. Na ich przygodach wychowały się miliony dzieci, nauczyły, co jest w życiu ważne, dobre. Jak się zachowywać, żeby być dobrym człowiekiem, a czego nie robić, żeby nie krzywdzić innych. Se-Ma-Forowe bajki były mądre (ba, nadal są, bo kolejne pokolenia je oglądają), edukacyjne i uczące empatii. Poza tym - to, w jaki sposób zostały stworzone – to sztuka sama w sobie (każdy ruch laleczki, fotografowany, klatka po klatce – to benedyktyńska praca).