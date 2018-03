Wiele osób staje przed trudnym wyborem – czekać trzy lata i ryzykować ciągłe pogarszanie się wzroku czy też spróbować zebrać pieniądze niezbędne do sfinansowania operacji na własny koszt w prywatnym gabinecie? W tym drugim przypadku koszt obejmuje zarówno cenę zabiegu (sięgającą kilku tysięcy złotych), koszt soczewki (od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych), jak i koszt wizyty kwalifikującej do zabiegu czy konsultacji pooperacyjnych.Tymczasem od kilku lat możliwa jest także droga łącząca to, co najlepsze w obu tych rozwiązaniach: refundacja kosztów zabiegu przez NFZ,• refundacja kosztu soczewki,• możliwość zrealizowania zabiegu w krótkim terminie (do 30 dni),• wybór soczewki dopasowanej do potrzeb konkretnego pacjenta.Rozwiązanie to osiągalne jest dzięki wejściu w życie dyrektywy transgranicznej – unijnego rozporządzenia z 2011 roku, które upoważnia obywateli krajów członkowskich UE do korzystania ze świadczeń medycznych na terenie innych krajów unijnych. Dzięki temu wielu pacjentów wybiera operację zaćmy za granicą – dla Polaków głównym kierunkiem „turystyki okulistycznej” są Czechy.Warto wiedzieć!Wybierając miejsce operacji warto sprawdzić, czy mamy do czynienia jedynie z pośrednikiem, czy też z polską kliniką działającą w Czechach. W tym drugim przypadku zapewniamy sobie większe bezpieczeństwo oraz kompleksową opiekę i łatwiejszą współpracę w kontakcie z polskojęzycznym personelem.Jak wygląda zwrot kosztów? Zależy to od podmiotu – w większości przypadków pacjent jest na początku narażony na spore koszty, dopiero później otrzymuje zwrot pieniędzy z NFZ. Nieliczne podmioty – m.in. OneDayClinic – biorą początkowe koszty na siebie, a potem, w imieniu pacjenta ubiegają się o refundację. Dzięki temu pacjenci mogą przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze np. na dopłatę do różnicy za soczewkę dopasowaną do swoich potrzeb – astygmatyzmu rogówkowego czy dalekowzroczności.Dla niektórych osób, zwłaszcza starszych – a zaćma dotyka głównie osoby w podeszłym wieku – wyjazd do innego kraju w celu leczenia wydaje się zbyt ryzykownym przedsięwzięciem. Jednak przy dobrej organizacji niedogodności związane z wyjazdem są minimalizowane. Jak? Chociażby przez zapewnienie pacjentom wygodnego transportu w kilkuosobowym, komfortowym busie.Warto wiedzieć!Podróżowanie tuż po wykonaniu operacji usunięcia zaćmy nie jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ jest męczące dla organizmu. Dlatego OneDayClinic zapewnia swoim pacjentom możliwość noclegu ze śniadaniem w hotelu niedaleko kliniki. Dzięki temu pacjent po operacji może odpocząć i wyspać się, a następnego dnia – po konsultacji z okulistą, który wykonał operację – zostanie odwieziony z powrotem do Polski.W skrócie: od zdiagnozowania zaćmy do cieszenia się znowu w pełni sprawnym wzrokiem wcale nie jest tak daleko. Obecna medycyna stoi na wysokim poziomie, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na coraz lepsze efekty działań lekarzy. Warto szukać rozwiązań, które pomogą skutecznie pokonywać takie przeszkody, jak długi czas oczekiwania na upragnioną poprawę komfortu życia.